Klingbeil nach Washington - IWF-Tagung im Schatten des Iran-Kriegs

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) reist am Abend zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds nach Washington. Die Tagung dürfte ganz im Zeichen des Iran-Kriegs stehen. Dieser hatte Preissprünge bei Öl und Gas ausgelöst. "Wir müssen davon ausgehen, dass der Energiepreisschock durch den Iran-Krieg anhält und die Lage äußerst fragil bleibt", sagte Klingbeil laut Mitteilung. "Deshalb werde ich mich mit Finanzministern aus aller Welt und internationalen Organisationen aus aller Welt auch darüber austauschen, welche Maßnahmen am besten geeignet sind, um unsere Wirtschaft und die Märkte zu stabilisieren und um besonders hart getroffene Menschen und Unternehmen gezielt zu unterstützen."

Klingbeil ist bis Donnerstagabend in der US-Hauptstadt. Dort findet die Frühjahrstagung von Währungsfonds und Weltbank statt. Die schwarz-rote Koalition hatte auf die anhaltend hohen Spritpreise reagiert und will mit einer vorübergehenden Steuersenkung Benzin und Diesel günstiger machen.