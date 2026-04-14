Lufthansa-Piloten kündigen weitere Streiks an

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Lufthansa AG: Wie geht`s weiter? Deutsche Lufthansa +2,99 % Aktie 316 Aufrufe heute Skunkworks91 vor 4 Minuten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Piloten-Gewerkschaft Cockpit hat erneute Streiks bei der Deutschen Lufthansa und den verbundenen Unternehmen Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine und Eurowings angekündigt. Der neue Streik beginne am 16. April um 00:01 Uhr und ende am 17. April um 23:59 Uhr. Bestreikt werden sollen Flüge, die in diesem Zeitraum von deutschen Flughäfen starten.Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten seien weiterhin Flüge in die entsprechenden Länder vom Streik ausgenommen. "Die Lage ist unverändert - es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber", sagte Cockpit-Chef Andreas Pinheiro am Dienstag. "Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa CityLine ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung."Vor diesem Hintergrund schlage man der Arbeitgeberseite ein verbindliches Schlichtungsverfahren für die Tarifkonflikte vor. "Die Situation ist festgefahren", so Pinheiro. Ein Schlichtungsverfahren biete die Chance, die bestehenden Tarifkonflikte durch einen unabhängigen Dritten zu lösen und eine weitere Eskalation zu vermeiden. "Uns geht es nicht um machtpolitische Auseinandersetzungen oder Egoismen, sondern um tragfähige Lösungen", sagte der VC-Präsident. Sollte die Arbeitgeberseite auf den Vorschlag zur Schlichtung eingehen, werde die Vereinigung Cockpit zeitnah Vorschläge für eine "geeignete Schlichtungsperson" unterbreiten.