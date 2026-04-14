Oracle - Aktie legt am 14.04.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von +3,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Oracle Aktie. Nach einem Plus von +12,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 137,52€, mit einem Plus von +3,91 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Oracle Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,21 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Oracle einen Rückgang von -19,60 %.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,90 % 1 Monat +4,32 % 3 Monate -22,21 % 1 Jahr +14,08 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 14.04.2026, 20:58 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 395,00 Mrd. € wert.

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An der Wall Street ging es zum Wochenstart weiter aufwärts. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,02 Prozent auf 6.886 Punkte. Es gab 354 Kursgewinner und 145 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. 22 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwölf Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX sank um 0,11 Punkte auf 19,12 Zähler. Die Oracle-Aktie haussierte um 12,69 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im S&P 500. Im heutigen vorbörslichen Handel steigt der...

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,43 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,33 %. IBM notiert im Plus, mit +0,37 %. Microsoft legt um +1,47 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,43 %.

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Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.