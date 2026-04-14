Meta Platforms (A) - Aktie gewinnt kräftig - 14.04.2026

Die Meta Platforms (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,85 % auf 560,50€. Damit gewinnt die Aktie +20,80 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Meta Platforms (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 560,50€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Meta Platforms (A) einen Gewinn von +0,22 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +13,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,09 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Meta Platforms (A) -3,97 % verloren.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,81 % 1 Monat +4,09 % 3 Monate +0,22 % 1 Jahr +11,81 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 14.04.2026, 20:59 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Bil. € wert.

New York, New York--(Newsfile Corp. - April 14, 2026) - Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC, a nationally recognized investor-rights law firm, announces that a class action lawsuit has been filed against Zynex, Inc. (OTC Pink: ZYXIQ) and certain of …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

New York, New York--(Newsfile Corp. - April 14, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Concorde International Group Ltd. (NASDAQ: CIGL) between April 21, 2025 and July 14, 2025, inclusive …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,38 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,48 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +6,75 %. Pinterest Registered (A) legt um +1,31 % zu

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Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.