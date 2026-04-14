Axon Enterprise Aktie mit starker Tagesperformance - 14.04.2026

Die Axon Enterprise Aktie konnte bisher um +5,61 % auf 322,75€ zulegen. Das sind +17,15 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Axon Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +3,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 322,75€, mit einem Plus von +5,61 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Axon Enterprise in den letzten drei Monaten Verluste von -44,15 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -14,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,50 %. Im Jahr 2026 gab es für Axon Enterprise bisher ein Minus von -36,58 %.

Während Axon Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,48 %. Damit gehört Axon Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,27 % 1 Monat -29,50 % 3 Monate -44,15 % 1 Jahr -39,18 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 14.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 80 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,95 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Panasonic Holdings, Motorola Solutions und Co.

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,03 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -1,35 %.

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Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.