    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxon Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Axon Enterprise

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Axon Enterprise Aktie mit starker Tagesperformance - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die Axon Enterprise Aktie, bisher, um +5,61 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Axon Enterprise Aktie.

    Besonders beachtet! - Axon Enterprise Aktie mit starker Tagesperformance - 14.04.2026

    Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

    Axon Enterprise aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Die Axon Enterprise Aktie konnte bisher um +5,61 % auf 322,75 zulegen. Das sind +17,15  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Axon Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +3,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 322,75, mit einem Plus von +5,61 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.430,08€
    Basispreis
    19,79
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.398,81€
    Basispreis
    13,92
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Axon Enterprise in den letzten drei Monaten Verluste von -44,15 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -14,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,50 %. Im Jahr 2026 gab es für Axon Enterprise bisher ein Minus von -36,58 %.

    Während Axon Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,48 %. Damit gehört Axon Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

    Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,27 %
    1 Monat -29,50 %
    3 Monate -44,15 %
    1 Jahr -39,18 %
    Stand: 14.04.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Axon Enterprise Aktie

    Es gibt 80 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,95 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 14.04. - US Tech 100 stark +1,62 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart USA - 14.04. - US Tech 100 stark +0,71 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Panasonic Holdings, Motorola Solutions und Co.

    Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,03 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -1,35 %.

    Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Axon Enterprise

    +5,95 %
    -14,10 %
    -29,14 %
    -43,51 %
    -38,15 %
    +51,84 %
    +137,69 %
    +1.674,94 %
    +5.231,25 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Axon Enterprise Aktie mit starker Tagesperformance - 14.04.2026 Am 14.04.2026 ist die Axon Enterprise Aktie, bisher, um +5,61 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Axon Enterprise Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     