Loftware stellt „Loftware Connect" vor und setzt damit neue Maßstäbe für vernetzte Lieferketten

PORTSMOUTH, New Hampshire, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Loftware gab heute die Einführung von Loftware Connect bekannt, einer bahnbrechenden neuen Plattform, die die Art und Weise neu definiert, wie Unternehmen die Produktidentifizierung in globalen Lieferketten verwalten. Loftware Connect ist die bedeutendste Technologieeinführung in der Unternehmensgeschichte und stellt das branchenweit erste sichere, skalierbare Netzwerk vor, das Unternehmen mit ihren Handelspartnern verbindet. Es ersetzt die bisherige fragmentierte Koordination durch eine einheitliche digitale Grundlage, die darauf ausgelegt ist, die Ausfallsicherheit, die Compliance und die Geschwindigkeit zu verbessern.

Eine sichere digitale Plattform, die die Zusammenarbeit mit Lieferanten revolutioniert und Kunden dabei unterstützt, Flexibilität, Wachstum und eine schnellere Markteinführung zu erreichen

In einer von Volatilität geprägten Zeit sind Lieferketten nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ein einziger Fehler bei der Produktidentifizierung, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder der Authentifizierung kann Produktionslinien zum Stillstand bringen, Lieferungen verzögern, Rückrufaktionen auslösen und das Vertrauen in die Marke untergraben. Da Lieferkettennetzwerke immer dezentraler werden und die regulatorischen Anforderungen immer komplexer, können traditionelle, isolierte Systeme nicht mehr mithalten.

Loftware Connect begegnet dieser Herausforderung, indem es die Produktidentifikation von isolierten Unternehmenssystemen in ein dynamisches, kollaboratives Netzwerk verlagert. Die Plattform stellt strukturierte digitale Verbindungen zwischen Unternehmen und ihren Handelspartnern her und schafft so Transparenz und Governance bei jeder Interaktion, die die Produktidentifikation und die Abwicklung der Lieferkette unterstützt.

„Mit Loftware Connect bauen wir die Vertrauensinfrastruktur für den modernen globalen Handel auf", sagte Jim Bureau, CEO von Loftware. „Seit Jahrzehnten wird die Produktidentifizierung innerhalb der vier Wände des Unternehmens verwaltet. Doch Waren bewegen sich über Grenzen hinweg, durch Lieferanten, Co-Packer und Distributionszentren, was kostspielige Unwägbarkeiten schafft, wie beispielsweise eine falsch etikettierte Komponente, die eine Montagelinie verzögert oder behördliche Bußgelder nach sich zieht. Die Zukunft erfordert eine schnelle und nahtlose Zusammenarbeit. Loftware Connect stellt sicher, dass jeder Partner, jeder Prozess und jede Produktidentität aufeinander abgestimmt sind, sodass unsere Kunden bei Störungen immer einen Schritt voraus sind. Mit Loftware ist alles an einem Ort."