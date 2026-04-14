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    D-Wave Quantum Aktie auf Höhenflug - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die D-Wave Quantum Aktie bisher um +13,66 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der D-Wave Quantum Aktie.

    Besonders beachtet! - D-Wave Quantum Aktie auf Höhenflug - 14.04.2026
    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

    D-Wave Quantum Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.04.2026

    Die D-Wave Quantum Aktie konnte bisher um +13,66 % auf 14,145 zulegen. Das sind +1,700  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D-Wave Quantum Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 14,145, mit einem Plus von +13,66 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die D-Wave Quantum Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -49,50 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,87 %. Im Jahr 2026 gab es für D-Wave Quantum bisher ein Minus von -45,01 %.

    D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,82 %
    1 Monat -19,87 %
    3 Monate -49,50 %
    1 Jahr +93,31 %
    Stand: 14.04.2026, 21:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um D-Wave: Kursentwicklung, Bewertung und technische/fundamentale Aspekte. Diskutiert werden Umsatzperspektiven aus bestehenden Deals (VW, Lockheed), Fortschritte mit Advantage2 und D-Wave als pragmatischer Quantenanbieter im Wettkampf mit Willow, IonQ, Rigetti und NVIDIA. Risiko/Volatilität wird betont. Meilensteine 2026, Umsatzziele und Fortschritte bei Fehlerkorrektur sowie Gate-Modell prägen die Debatte, Abwarten bis Profitabilität und Skalierung klarer werden.

    Zur D-Wave Quantum Diskussion

    Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

    Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,14 Mrd. € wert.

    D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?


    Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    D-Wave Quantum

    +14,70 %
    +18,82 %
    -19,87 %
    -49,50 %
    +93,31 %
    +2.029,66 %
    +19,22 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9



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