AIXTRON erhöht EUR/USD-Prognose für 2026 – Erste Quartalszahlen vorläufig
Trotz eines belasteten Quartalsergebnisses blickt AIXTRON optimistisch nach vorn und hebt dank boomender Optoelektronik-Nachfrage seine Prognose für 2026 an.
Foto: Aleksandr Grechanyuk - 474056006
- AIXTRON erhöht seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik.
- Der vorläufige Auftragseingang im ersten Quartal 2026 lag bei rund EUR 171 Mio., der Umsatz bei rund EUR 59 Mio., innerhalb der prognostizierten Spanne.
- Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) für das Quartal betrug rund EUR -22 Mio., beeinflusst durch einen Einmalaufwand im mittleren Millionen-Euro-Bereich.
- Der Bestand an liquiden Mitteln zum Quartalsende betrug rund EUR 273 Mio., im Vergleich zu EUR 224,6 Mio. zum Jahresende 2025.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet AIXTRON einen Umsatz von rund EUR 560 Mio. (plus/minus EUR 30 Mio.) und eine EBIT-Marge von 17 % bis 20 %.
- Das vollständige Ergebnis für das erste Quartal 2026 wird am 30. April 2026 veröffentlicht.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,17950USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im
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