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    AIXTRON erhöht EUR/USD-Prognose für 2026 – Erste Quartalszahlen vorläufig

    Trotz eines belasteten Quartalsergebnisses blickt AIXTRON optimistisch nach vorn und hebt dank boomender Optoelektronik-Nachfrage seine Prognose für 2026 an.

    AIXTRON erhöht EUR/USD-Prognose für 2026 – Erste Quartalszahlen vorläufig
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 474056006
    • AIXTRON erhöht seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik.
    • Der vorläufige Auftragseingang im ersten Quartal 2026 lag bei rund EUR 171 Mio., der Umsatz bei rund EUR 59 Mio., innerhalb der prognostizierten Spanne.
    • Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) für das Quartal betrug rund EUR -22 Mio., beeinflusst durch einen Einmalaufwand im mittleren Millionen-Euro-Bereich.
    • Der Bestand an liquiden Mitteln zum Quartalsende betrug rund EUR 273 Mio., im Vergleich zu EUR 224,6 Mio. zum Jahresende 2025.
    • Für das Gesamtjahr 2026 erwartet AIXTRON einen Umsatz von rund EUR 560 Mio. (plus/minus EUR 30 Mio.) und eine EBIT-Marge von 17 % bis 20 %.
    • Das vollständige Ergebnis für das erste Quartal 2026 wird am 30. April 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,17950USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im Plus.


    EUR/USD

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