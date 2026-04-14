    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIXTRON erhöht EUR/USD-Prognose für 2026 – Erste Quartalszahlen vorläufig

    AIXTRON startet mit starkem Auftragseingang ins Jahr 2026, hebt trotz schwachem Quartalsgewinn die Prognose an und setzt auf boomende Optoelektronik für die nächste KI‑Generation.

    AIXTRON erhöht EUR/USD-Prognose für 2026 – Erste Quartalszahlen vorläufig
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
    • AIXTRON hebt die Prognose für 2026 an: erwarteter Umsatz rund EUR 560 Mio. ±30 Mio. (vorher ~EUR 520 Mio. ±30 Mio.), erwartete EBIT‑Marge 17–20% (vorher 16–19%) und erwartete Bruttomarge rund 42%; Prognose basiert auf angenommener Wechselkursannahme 1,20 USD/EUR.
    • Starkes Q1‑Auftragseingangsplus: Vorläufiger Auftragseingang stieg im Q1/2026 um ca. 30% auf rund EUR 171 Mio.; gut 65% entfielen auf das Segment Optoelektronik.
    • Vorläufiger Umsatz Q1/2026: ca. EUR 59 Mio. (Q1/2025: EUR 112,5 Mio.), damit innerhalb der bisherigen Prognosespanne von EUR 65 Mio. ±10 Mio.
    • Vorläufiges Ergebnis belastet: Bruttogewinn ca. EUR 11 Mio. (Bruttomarge ~18% vs. 30% im Vorjahr); vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) ca. EUR −22 Mio. (EBIT‑Marge ~−38%); Belastungen durch einen einmaligen Personalaufwand im mittleren einstelligen Mio.-EUR‑Bereich und negativen Operating Leverage wegen geringem Umsatzvolumen.
    • Liquidität verbessert: Vorläufiger Bestand an liquiden Mitteln inkl. sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte zum Quartalsende rund EUR 273 Mio. (31.12.2025: EUR 224,6 Mio.).
    • AIXTRON sieht anhaltend starke Nachfrage in der Optoelektronik und hebt die G10‑AsP‑Anlage als „Tool‑of‑Record“ für nächste Generation photonischer Bauelemente (u. a. für KI‑Kommunikation) hervor; vollständiger Q1‑Bericht wird am 30. April 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,17950USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,17928USD das entspricht einem Minus von -0,02 % seit der Veröffentlichung.


    EUR/USD

    +0,28 %
    +1,86 %
    +3,48 %
    +1,03 %
    +3,61 %
    +6,04 %
    -1,80 %
    +4,45 %
    +22,33 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AIXTRON erhöht EUR/USD-Prognose für 2026 – Erste Quartalszahlen vorläufig AIXTRON startet mit starkem Auftragseingang ins Jahr 2026, hebt trotz schwachem Quartalsgewinn die Prognose an und setzt auf boomende Optoelektronik für die nächste KI‑Generation.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     