AIXTRON erhöht EUR/USD-Prognose für 2026 – Erste Quartalszahlen vorläufig
AIXTRON startet mit starkem Auftragseingang ins Jahr 2026, hebt trotz schwachem Quartalsgewinn die Prognose an und setzt auf boomende Optoelektronik für die nächste KI‑Generation.
Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
- AIXTRON hebt die Prognose für 2026 an: erwarteter Umsatz rund EUR 560 Mio. ±30 Mio. (vorher ~EUR 520 Mio. ±30 Mio.), erwartete EBIT‑Marge 17–20% (vorher 16–19%) und erwartete Bruttomarge rund 42%; Prognose basiert auf angenommener Wechselkursannahme 1,20 USD/EUR.
- Starkes Q1‑Auftragseingangsplus: Vorläufiger Auftragseingang stieg im Q1/2026 um ca. 30% auf rund EUR 171 Mio.; gut 65% entfielen auf das Segment Optoelektronik.
- Vorläufiger Umsatz Q1/2026: ca. EUR 59 Mio. (Q1/2025: EUR 112,5 Mio.), damit innerhalb der bisherigen Prognosespanne von EUR 65 Mio. ±10 Mio.
- Vorläufiges Ergebnis belastet: Bruttogewinn ca. EUR 11 Mio. (Bruttomarge ~18% vs. 30% im Vorjahr); vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) ca. EUR −22 Mio. (EBIT‑Marge ~−38%); Belastungen durch einen einmaligen Personalaufwand im mittleren einstelligen Mio.-EUR‑Bereich und negativen Operating Leverage wegen geringem Umsatzvolumen.
- Liquidität verbessert: Vorläufiger Bestand an liquiden Mitteln inkl. sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte zum Quartalsende rund EUR 273 Mio. (31.12.2025: EUR 224,6 Mio.).
- AIXTRON sieht anhaltend starke Nachfrage in der Optoelektronik und hebt die G10‑AsP‑Anlage als „Tool‑of‑Record“ für nächste Generation photonischer Bauelemente (u. a. für KI‑Kommunikation) hervor; vollständiger Q1‑Bericht wird am 30. April 2026 veröffentlicht.
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