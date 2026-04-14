STEICO SE: Harsche Witterung verzögert Bau-Erholung im Q1 2026
Trotz frostiger Baukonjunktur und steigender Kosten behauptet sich STEICO im ersten Quartal 2026 – mit spürbaren Rückgängen, aber vorsichtig optimistischem Blick auf den weiteren Jahresverlauf.
- Der harte Winter in Europa hat die Bautätigkeit im ersten Quartal 2026 stark beeinträchtigt, was die Nachfrage nach STEICO-Produkten beeinflusst hat.
- Der Umsatz im Q1 2026 beträgt 94,8 Mio. €, was einem Rückgang von 6,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA liegt bei 13,2 Mio. €, ein Rückgang um 22,4%, das EBIT beträgt 6,2 Mio. €, was 29,6% weniger ist als im Vorjahr.
- Die Ergebnisse wurden durch höhere Energie- und Transportkosten sowie geringere Erträge aus Währungssicherung und CO2-Zertifikaten belastet.
- Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Geschäftsleitung bei stabilen Rahmenbedingungen mit einem Umsatz zwischen 375 Mio. € und 398 Mio. € und einem EBIT von 30 bis 38 Mio. €.
- Positive Frühindikatoren wie steigende Baugenehmigungszahlen lassen eine Belebung der Bautätigkeit in den kommenden Quartalen erwarten, jedoch beeinflussen geopolitische Unsicherheiten die Prognose.
Der Kurs von Steico lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,25 % im Minus.
-2,27 %
+3,29 %
-1,12 %
+3,04 %
+0,69 %
-55,06 %
-72,36 %
+128,10 %
+15,28 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte