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    Pilotengewerkschaft kündigt erneute Streiks bei Lufthansa an

    Für Sie zusammengefasst
    • Piloten kündigen weitere Streiks bei Lufthansa an
    • Flüge ab deutschen Flughäfen fallen in großer Zahl aus
    • VC schlägt Schlichtung vor Festakt wird überschattet
    ROUNDUP - Pilotengewerkschaft kündigt erneute Streiks bei Lufthansa an
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa reißt die Serie an Streiks nicht ab. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa, der Tochter CityLine und dem Ferienflieger Eurowings an. Damit müssen sich Passagiere erneut auf Flugausfälle einstellen. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte.

    Der neuerliche Streik soll bei Deutsche Lufthansa AG, der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo und CityLine am Donnerstag und Freitag stattfinden. Bestreikt werden sollen Flüge, die in diesem Zeitraum von deutschen Flughäfen starten. Ausgenommen sind Flüge zu Zielen im Nahen Osten. Der Ferienflieger Eurowings wird zudem am Donnerstag bestreikt.

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    "Die Lage ist unverändert - es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber", kritisierte Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit. "Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa CityLine ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung."

    Allerdings schlägt VC der Arbeitgeberseite ein Schlichtungsverfahren vor. Ein solches Verfahren biete die Chance, die Tarifkonflikte durch einen unabhängigen Dritten zu lösen und eine weitere Eskalation zu vermeiden.

    Lufthansa bereit für Schlichtung

    Ein Sprecher der Lufthansa sagte: "Eine Schlichtung kann ein guter Weg aus diesem Konflikt sein, wenn sie gesamthaft alle Tarifthemen einbezieht, um eine nachhaltige Befriedung zu erreichen. Dafür sind wir offen."

    Erst am Montag und Dienstag waren die Piloten in den Ausstand getreten. Allein am Dienstag fielen erneut hunderte Flüge der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Cityline aus. An ihren Drehkreuzen Frankfurt und München musste Deutschlands größte Fluggesellschaft mehr als 900 Starts und Landungen absagen. Am Mittwoch und Donnerstag ist mit einer ähnlichen Situation zu rechnen, weil dann die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter ihre Arbeit niederlegen.

    Festakt der Lufthansa wird überschattet

    Mit den Streikwellen des fliegenden Personals wird auch der für diesen Mittwoch geplante Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen. Zu der Lufthansa-Veranstaltung im neuen Besucherzentrum des Unternehmens werden unter anderen Bundeskanzler Friedrich Merz und Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) erwartet.

    Zwischen den Tarifparteien sind die Fronten verhärtet. Während die Pilotengewerkschaft VC Angebote zu den strittigen Fragen um Betriebsrenten und Einkommen verlangt, lehnt das Management jede Kostensteigerung bei der ertragsschwachen Kern-Airline ab. Jeder Streik verkleinere die betroffene Fluggesellschaft, hatte Personalchef Michael Niggemann gewarnt.

    Ähnlich ist die Situation bei der Kabinengewerkschaft Ufo, die für bessere Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag streikt und für die Beschäftigten der Cityline einen Sozialplan erreichen will./als/DP/he

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 7,948 auf Tradegate (14. April 2026, 21:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,62 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -25,21 %/+12,19 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederkehrender Streiks auf Kurs und Bewertung der Lufthansa-Aktie: ob Streiktage kurzfristig verkraftbar sind oder langfristig Profitabilität und Bewertung drücken. Diskutiert werden Vorstandstrategie (Umbau, Verlagerung in profitable Tochtergesellschaften), hohe Kerosinpreise, mögliche Unterbewertung, Short-Positionen als Absicherung sowie einzelne Kursnennungen (z. B. Einstieg 7,76 €, Ziel 8,30–8,50 €, EK 6,40 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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