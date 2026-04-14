Aixtron erhöht Jahresprognose - Quartalsumsatz enttäuscht

Anleger interpretierten das Gesamtpaket offenbar positiv. Die Aixtron-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um gut zwei Prozent zu. In einer ersten Reaktion hatte sie allerdings noch vier Prozent höher notiert als zum Xetra-Schluss./he/ajx

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 35,91 auf Tradegate (14. April 2026, 21:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,65 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,04 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -7,56 %/+6,44 % bedeutet.