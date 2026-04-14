Aixtron erhöht Jahresprognose - Quartalsumsatz enttäuscht
- Aixtron erwartet 2026 Umsatz zwischen 530 und 590 Mio
- Ebit-Marge angehoben auf 17 bis 20 Prozent im Ausblick
- Q1 Umsatz sank von 112,5 auf 59 Mio minus 38 Prozent
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron wird für das laufende Jahr aufgrund einer stärker als erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik optimistischer. Der Umsatz dürfte 2026 bei 530 bis 590 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Zuvor hatte Aixtron 40 Millionen Euro weniger angepeilt. Die Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) soll nun bei 17 bis 20 Prozent liegen, nach 16 bis 19 zuvor.
Im ersten Quartal hatte der Umsatz zwar im Rahmen der Prognosespanne gelegen, enttäuschte aber die Erwartungen von Analysten. Der Erlös sank von 112,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 59 Millionen Euro. Experte hatten hingegen mit knapp 68 Millionen Euro gerechnet. Die Ebit-Marge lag bei minus 38 Prozent, nach plus 3 Prozent im Vorjahr. Grund hierfür sei neben einem Einmalaufwand im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit einer Personalmaßnahme das geringe Umsatzvolumen, hieß es.
Anleger interpretierten das Gesamtpaket offenbar positiv. Die Aixtron-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um gut zwei Prozent zu. In einer ersten Reaktion hatte sie allerdings noch vier Prozent höher notiert als zum Xetra-Schluss./he/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 35,91 auf Tradegate (14. April 2026, 21:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,65 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,04 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -7,56 %/+6,44 % bedeutet.
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Die Aktien von Aixtron haben seit Anfang März mehr als 30 Prozent zugelegt. Dabei sind die kurzfristigen Aussichten eher mäßig, langfristig gibt es hingegen gute Perspektiven bei der Gesellschaft aus Aachen.
Auf dem aktuellen Niveau ist die Bewertung der Aktie relativ hoch. Das KGV 2026e steht bei 60. Die Analysten der Deutschen Bank reagieren auf die jüngsten Entwicklungen und stufen die Aktie von Aixtron ab.
Bisher haben sie eine Kaufempfehlung für die Papiere von Aixtron ausgesprochen. Das Kursziel stand bei 31,00 Euro. In der heutigen Studie liegt das Votum für die Papiere von Aixtron auf „halten“. Das Kursziel wird hingegen nach oben angepasst. Es steigt auf 38,00 Euro.
Die Papiere von Aixtron (WKN: A0WMPJ, ISIN: DE000A0WMPJ6, https://www.4investors.de/aktien/aixtron.php, https://www.4investors.de/archiv/aktien/aixtron.php) geben 2,5 Prozent auf 37,22 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten schafft die Aktie ein Plus von 277 Prozent.
https://www.google.com/amp/s/www.4investors.de/nachrichten/a…