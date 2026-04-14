Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Amazon
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 1
Performance 1M: +17,68 %
Performance 1M: +17,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Bullisch: Fokus auf KI-/AWS-Wachstum, eigene Chips und OpenAI-Partnerschaft. Aktuelle Niveaus ca. 210–235 USD; News lösen zeitweise +5–6% bzw +11% in 7 Tagen aus. Die 14-Tage-Entwicklung ist aus den Posts nicht eindeutig ableitbar. Kursziele oft 260–285 USD. Forum: wallstreetONLINE.
NVIDIA
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 2
Performance 1M: +5,46 %
Performance 1M: +5,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu NVIDIA ist gemischt und vorsichtig. Mehrere Posts sehen Nvidia gegenüber Intel derzeit im Nachteil, beschreiben eine seitwärts bis leicht rückläufige Bewegung seit Dez. 2025 und führen Bewertungskennzahlen (DCF um 80 EUR) an. Kursziele wie ca. 180 EUR werden diskutiert; andere warnen vor weiteren Abgaben. Insgesamt bleibt der Trend unklar, getrieben von Konkurrenz- und Bewertungsdebatten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 3
Performance 1M: -9,33 %
Performance 1M: -9,33 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: -22,63 %
Performance 1M: -22,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
WallstreetONLINE-Forum: Nike (B) wird gemischt bewertet. In den letzten 14 Tagen dominiert Abwärtsdruck (Beitrag 2: >100€ auf ca. 35€) und charttechnische Bodenbildung-Szenarien um 30–40$ bzw 34–40€. Insiderkauf (Beitrag 10) wirkt positiv. Fundamentale Lage bleibt robust (Gewinne, Dividende). Insgesamt vorsichtig; einige sehen baldige Trendwende.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +10,91 %
Performance 1M: +10,91 %
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