Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 14.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu NVIDIA ist gemischt und vorsichtig. Mehrere Posts sehen Nvidia gegenüber Intel derzeit im Nachteil, beschreiben eine seitwärts bis leicht rückläufige Bewegung seit Dez. 2025 und führen Bewertungskennzahlen (DCF um 80 EUR) an. Kursziele wie ca. 180 EUR werden diskutiert; andere warnen vor weiteren Abgaben. Insgesamt bleibt der Trend unklar, getrieben von Konkurrenz- und Bewertungsdebatten.