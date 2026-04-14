Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +8,66 %
Tagesperformance: +8,66 %
Platz 1
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,88 %
Tagesperformance: +6,88 %
Platz 2
Performance 1M: -0,22 %
Performance 1M: -0,22 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -6,02 %
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 3
Performance 1M: -19,72 %
Performance 1M: -19,72 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,02 %
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 4
Performance 1M: -29,50 %
Performance 1M: -29,50 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +5,97 %
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 5
Performance 1M: +11,92 %
Performance 1M: +11,92 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 6
Performance 1M: +8,63 %
Performance 1M: +8,63 %
APA Corporation
Tagesperformance: -5,69 %
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 7
Performance 1M: +10,39 %
Performance 1M: +10,39 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 8
Performance 1M: +12,98 %
Performance 1M: +12,98 %
Coinbase
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 9
Performance 1M: -11,79 %
Performance 1M: -11,79 %
TransDigm Group
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 10
Performance 1M: +5,71 %
Performance 1M: +5,71 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: +4,81 %
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 11
Performance 1M: +2,46 %
Performance 1M: +2,46 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,79 %
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 12
Performance 1M: +0,86 %
Performance 1M: +0,86 %
Blackstone
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 13
Performance 1M: +15,42 %
Performance 1M: +15,42 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +4,60 %
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 14
Performance 1M: -16,93 %
Performance 1M: -16,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Stimmung zu SMCI: Auf der einen Seite positive Erwartung steigender Server-Nachfrage im AI-Hype, möglicher Umsatzanstieg und attraktives PEG; auf der anderen Seite Risiken durch Margen-Druck, Compliance- und Exportkontrollen sowie potenzielle Umsatzverluste durch China-Exporte; unabhängige Untersuchung läuft. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht genannt.
Southwest Airlines
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 15
Performance 1M: -0,34 %
Performance 1M: -0,34 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 16
Performance 1M: +4,25 %
Performance 1M: +4,25 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,48 %
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 17
Performance 1M: +2,78 %
Performance 1M: +2,78 %
Ford Motor
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 18
Performance 1M: +5,47 %
Performance 1M: +5,47 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 19
Performance 1M: -7,91 %
Performance 1M: -7,91 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 20
Performance 1M: -6,41 %
Performance 1M: -6,41 %
Devon Energy
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 21
Performance 1M: -6,19 %
Performance 1M: -6,19 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 22
Performance 1M: -5,54 %
Performance 1M: -5,54 %
Moderna
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 23
Performance 1M: -5,69 %
Performance 1M: -5,69 %
BlackRock
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 24
Performance 1M: +12,49 %
Performance 1M: +12,49 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 25
Performance 1M: +5,41 %
Performance 1M: +5,41 %
Amazon
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 26
Performance 1M: +17,68 %
Performance 1M: +17,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Bullisch: Fokus auf KI-/AWS-Wachstum, eigene Chips und OpenAI-Partnerschaft. Aktuelle Niveaus ca. 210–235 USD; News lösen zeitweise +5–6% bzw +11% in 7 Tagen aus. Die 14-Tage-Entwicklung ist aus den Posts nicht eindeutig ableitbar. Kursziele oft 260–285 USD. Forum: wallstreetONLINE.
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 27
Performance 1M: -12,22 %
Performance 1M: -12,22 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 28
Performance 1M: +15,00 %
Performance 1M: +15,00 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 29
Performance 1M: +5,46 %
Performance 1M: +5,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu NVIDIA ist gemischt und vorsichtig. Mehrere Posts sehen Nvidia gegenüber Intel derzeit im Nachteil, beschreiben eine seitwärts bis leicht rückläufige Bewegung seit Dez. 2025 und führen Bewertungskennzahlen (DCF um 80 EUR) an. Kursziele wie ca. 180 EUR werden diskutiert; andere warnen vor weiteren Abgaben. Insgesamt bleibt der Trend unklar, getrieben von Konkurrenz- und Bewertungsdebatten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Intel
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 30
Performance 1M: +41,10 %
Performance 1M: +41,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein überwiegend bullishes Sentiment zu Intel, besonders zum Foundry/IDM2.0-Ansatz. Vorteil: Outsourcing der Fertigung, High-NA-EUV-Investitionen, EMIB/Advanced Packaging als Wachstumstreiber; Hoffnung auf steigende Auslastung. Analysten-Kursziele: 60–92 USD. Langfristpotenzial vs. kurzfristige Margenbelastungen. 14-Tage-Performance: Konkrete Angabe fehlt.
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 31
Performance 1M: -6,50 %
Performance 1M: -6,50 %
CIENA
Tagesperformance: -3,30 %
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 32
Performance 1M: +40,06 %
Performance 1M: +40,06 %
EOG Resources
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 33
Performance 1M: -3,86 %
Performance 1M: -3,86 %
Halliburton
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 34
Performance 1M: +9,68 %
Performance 1M: +9,68 %
American Tower
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 35
Performance 1M: -5,52 %
Performance 1M: -5,52 %
Gartner
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 36
Performance 1M: -10,49 %
Performance 1M: -10,49 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 37
Performance 1M: -9,33 %
Performance 1M: -9,33 %
Dow
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 38
Performance 1M: +6,16 %
Performance 1M: +6,16 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 39
Performance 1M: -2,15 %
Performance 1M: -2,15 %
Valero Energy
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 40
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
