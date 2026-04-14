Micron Technology - Aktie zieht deutlich an - 14.04.2026

Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,88 % auf 394,80€ zulegen. Das sind +28,85 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 394,80€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Micron Technology einen Gewinn von +27,23 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +20,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Micron Technology eine positive Entwicklung von +49,69 % erlebt.

Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,78 %.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,56 % 1 Monat -0,22 % 3 Monate +27,23 % 1 Jahr +457,47 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Stand: 14.04.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 440,72 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 14.04.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 14.04.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,05 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,38 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,40 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.