Anleger setzen auf weitere Iran-Gespräche

S&P 500 – Sparplan-Auswertung





Wie bereits angekündigt, folgt nun meine Ausarbeitung zum bestehenden Sparplan aus dem Depot meiner Frau. Es handelt sich hierbei um den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) mit der WKN: A0YEDG









S&P 500 – Ein führender Index in der Börsenhistorie





Der S&P 500 besteht nun seit fast 70 Jahren (Gründung durch Standard & Poor´s am 04. März 1957). Der Index startete mit ca. 44 Punkten. Heute steht er auf ca. 6.825 Punkten. Ein enormer Sprung und zudem knackte er in diesen 7 Jahrzehnten immer wieder neue Rekordstände – trotz aller (weltweiten) Krisen!

In Zahlen bedeutet die Entwicklung insgesamt ein Plus von 15.411,36 % bzw. einer durchschnittlichen Rendite von 7,55 % p.a. – und das bei einem reinen Kursindex!









iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – Wichtigste Infos im Überblick





Nachfolgend eine kurze ETF-Vorstellung mit den wichtigsten Infos:

-Der ETF ist thesaurierend. Die Erträge werden somit innerhalb des ETFs wieder reinvestiert. Es gibt aber auch eine ausschüttende Version unter der WKN 622391. Hier erfolgen die (geringen) Ausschüttungen quartalsweise – jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember

-Die laufenden Kosten bzw. die Gesamtkosten (TER) werden mit lächerlichen 0,07 % p.a. angegeben.

-Sparpläne auf den ETF sind bei vielen Brokern kostenlos. Bei der ING Diba werden für die Ausführung keinerlei Kosten berechnet, also weder Ordergebühren noch irgendwelche Provisionen. Der Anlagebetrag fließt bei jeder Sparrate zu 100 % in den ETF. Auch der Spread ist hier komplett vernachlässigbar, liegt er doch meist zwischen 0,00 – 0,02 %!

-Mit nur einem Klick und bereits ab 1 Euro ist man breit gestreut in ca. 500 Werten – überwiegend in weltweit führende, amerikanische Werte. Die regionale Begrenzung nur auf die USA, sowie die Währungsbegrenzung auf den USD stellen meiner Meinung nach keine Nachteile dar. Gerade mit einem regelmäßig ausgeführten Sparplan gleichen sich die Währungsschwankungen über längere Zeiträume wieder aus.

-Der ETF unterliegt einer Teilfreistellung in Höhe von 30 %. Diese Teilfreistellung wird auf alle Erträge (Ausschüttungen, Gewinne, Vorabpauschalen) zur steuerlichen Verrechnung herangezogen. Somit unterliegen nur 70 % der in Rechnung gestellten Beträge dem Steuerabzug.

-Zum Jahresbeginn erfolgt der Abzug einer Vorabpauschale, sofern der ETF im Vorjahr Gewinne erzielte. Die Höhe der Vorabpauschale richtet sich jeweils an einen festgesetzten Basiszins und stellt eine Vorauszahlung dar. Bei einem möglichen Verkauf werden die gezahlten Beträge wieder gegengerechnet.

-Wer zu den Themen „Teilfreistellung“ und „Vorabpauschale“ bei ETFs noch mehr Infos haben möchte, kann einfach die Begriffe auf den bekannten Suchplattformen von Google oder auch Bing eingeben. Die KI stellt dann schnell und übersichtlich die wichtigsten Infos bereit!





Index vs. ETF - Performance





Die Index-Entwicklung wird bei der ING-Diba nach Börsenschluss am Freitag, 11.04.2026 wie folgt angegeben: 1 Jahr = + 29,55 % und 5 Jahre = + 65,29 %.

Die ETF-Entwicklung wird dagegen wie folgt angegeben: 1 Jahr = + 26,33 % und 5 Jahre = + 75,34 %.

Leichte Abweichungen zwischen Index und den jeweiligen ETFs sind völlig normal, da der Index teils zeitlich versetzt nachgebildet wird, es kleinere Abweichungen bei den prozentualen Anteilen gibt oder der ETF nicht alle Werte exakt nach dem Index-Vorbild abbildet (z. B. aus Kostengründen). Der iShares ETF bildet den Index vollständig nach, mit allen beinhalteten Titeln. Ein Rebalancing erfolgt vierteljährlich. Die bessere Performance auf längere Sicht ist der Wiederanlage der Erträge zuzuschreiben.

Weitere Infos – auch zur aktuellen Zusammensetzung des ETFs finden sich auf der offiziellen ETF-Seite von iShares unter:

https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund













Die Sparplan-Umsetzung seit Juli 2021





Alle bisherigen, monatlich ausgeführten Sparraten folgen nun in der Übersicht:





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Der Sparplan startete im Juli 2021 die ersten beiden Monate mit jeweils 100 € Sparrate. Seit dem dritten Monat wurden anschließend fortlaufend jeweils 200 € investiert.

Für weitere Berechnungen habe ich die ersten beiden Monate zu einem Monat mit ebenfalls einer Sparrate von 200 € zusammengefasst. Somit ergeben sich bisher 56 Monatsraten von jeweils 200 € und ein investierter Gesamtbetrag in Höhe von 11.200 €.

Der ETF stieg von anfänglich 379,60 € (die ersten beiden Monate auch hier zusammengefasst!) auf aktuell 624,83 € (Schlusskurs vom 11.04.26) und kommt somit auf eine Gesamtrendite von + 64,60 % bzw. einer durchschnittlichen Rendite von 11,24 % p.a.

Der investierte Gesamtbetrag von 11.200 € bildet bei 23,98411 Anteilen nun einen Depotwert in Höhe von 14.985,99 € und somit ein Plus von 3.785,99 € bzw. 33,80 %.

Die p.a.-Rendite des laufenden Sparplanes berechnet sich aktuell auf sehr starke + 12,346 %





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Wer sich die Sparraten mal genauer angesehen hat, der wird feststellen, dass gleich die erste Sparplanausführung den günstigsten Kaufkurs aufzuweisen hat. Dieser Kurs wurde anschließend bei den Sparraten (bisher) nie wieder unterboten und hätte sich damit auch hervorragend als guter Zeitpunkt für eine Einmalanlage angeboten. Aber die wenigsten Anleger haben (zu Beginn oder auch einfach mal so) sehr hohe Summen für eine Einmalanlage parat. Dafür eignen sich auch für den Depotaufbau solche Sparpläne. Zumal theoretisch die Sache auch andersherum hätte laufen können. Aber das ist der Vorteil von laufenden Sparplänen. Es ergibt sich im Laufe der Zeit ein guter Durchschnittskurs – abseits von den extremen Tief- oder auch Hochpunkten.

Ich persönlich bevorzuge monatliche Sparplanausführungen, da man hier starke Kurs- und auch Währungs-Schwankungen gut abfedern kann.









Gewinnmitnahmen und aktives Handeln





Natürlich kann man während der Sparplan-Laufzeit auch Gewinnmitnahmen tätigen oder auch aktiv versuchen Höhen und Tiefen auszunutzen, also möglichst bei neuen Hochs oder schnellen Kursanstiegen (Teil-)Verkäufe zu tätigen und diese zum späteren Zeitpunkt möglichst wieder vergünstigt (unter Berücksichtigung der anfallenden Kosten und Steuern) zurückzukaufen. Allerdings muss man sich auch hier bewusst machen, dass dies nicht immer gelingt wie geplant oder zumindest auch wesentlich länger dauern kann als erhofft. Ansonsten kann man das frei gewordene Kapital aber auch für andere Investments oder das Rebalancing des Depots nutzen.









FAZIT





Mit einem ETF-Sparplan (oder auch mehreren), kann man einerseits extrem kostengünstig an der Börse investieren und zudem sehr gute Renditen erzielen. Zumal man hiermit praktisch keinen nennenswerten Aufwand betreiben muss und auch bereits bei geringem Kapital eine breite Streuung am Markt erzielen kann. Auch die steuerliche Behandlung ist für den Normalanleger wesentlich entspannter und in den meisten Fällen vermutlich auch günstiger, sofern ich an steuerungünstige Fälle aus meinem Depot denke (Kanada, Italien, Frankreich).

Stelle ich persönlich die Faktoren Zeitaufwand, Kosten und vor allem Rendite gegenüber, sind für mich ETFs die bevorzugte Wahl. Vor allem, wenn ich einige Jahre voraus denke, so möchte ich später auch nicht (mehr) zu viel Zeit mit der Börse verbringen – zumal ich auch nicht gerade als besonders erfolgreicher Aktieninvestor herausstechen kann.

Daher werde ich wohl mein Aktiendepot noch bis zum Jahresende um ein paar Nachkäufe weiter ausbauen und bei ca. 100.000 € investiertem Kapital „stilllegen“. Ab dem nächsten Jahr werde ich die Dividenden dann in einen ETF-Sparplan reinvestieren und beide Entwicklungen als Gesamtdepot dann hier weiter präsentieren!