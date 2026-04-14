RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow könnte besser ausfallen als am Markt erwartet, das operative Ergebnis (Ebit) aber könnte schwächer sein, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend. Langfristig könnten sich die Kernmarke sowie das China-Geschäft weiter verbessern und damit sein "Outperform"-Votum stützen./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 90,50EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

