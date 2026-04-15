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    Podcast Glaser & Spang

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    Straße von Hormus x Datacenter Hype - diese Aktien stehen aktuell im Fokus!

    Außerdem geht es um die bevorstehende Q1-Berichtssaison und die Frage, welche Unternehmen ihre Prognosen halten können und wo Vorsicht angebracht ist.

    Podcast Glaser & Spang - Straße von Hormus x Datacenter Hype - diese Aktien stehen aktuell im Fokus!

    In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die zuletzt extrem bewegten Wochen an den Kapitalmärkten. Im Mittelpunkt stehen die fragile Waffenruhe im Konflikt rund um den Iran, die Folgen für Ölpreis, Inflation, Lieferketten und die Unsicherheit für Unternehmen und Investoren. Trotz der geopolitischen Risiken zeigen sich DAX und US-Märkte erstaunlich robust – doch wie belastbar ist diese Stärke wirklich?

     

    Außerdem geht es um die bevorstehende Q1-Berichtssaison und die Frage, welche Unternehmen ihre Prognosen halten können und wo Vorsicht angebracht ist. Diskutiert werden mögliche Auswirkungen auf Industrie, Chemie, Konsum, Reise und Touristik sowie die unterschiedlichen Ausgangslagen je nach Zeitpunkt der abgegebenen Jahresprognosen.

     

    Im Aktienfokus stehen zahlreiche spannende Titel: PVA TePla, Süss MicroTec, 2G Energy, Elmos Semiconductor, Verbio, Redcare Pharmacy sowie Zeal Network aus dem Bereich Gaming und Online-bzw. Sozial-Lotterie. Besonders im Blick: der KI- und Rechenzentrumsboom, die Rolle von Energieinfrastruktur, Gaskraftwerken und Halbleitern sowie die Frage, warum manche Aktien trotz hoher Bewertung weiter steigen, während andere trotz operativer Fortschritte deutlich abgestraft werden.

     

    Wir sprechen über starke Auftragseingänge, neue Wachstumsstorys durch Data Center und KI, Bewertungsdiskrepanzen am Markt, Free Cashflow, Dividenden und mögliche Übernahmefantasie. Auch Redcare wird ausführlich eingeordnet: Wachstum, Marge, Online-Penetration, regulatorische Risiken und die aktuell schwache Bewertung von E-Commerce-Modellen.

     

    Eine Folge mit klarem Fokus auf Makro, Marktstimmung, Berichtssaison und Einzeltitel – sachlich, meinungsstark und mit vielen konkreten Beobachtungen aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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