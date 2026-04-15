Goldpreis auf 6.300 USD?! Diese Gold-Aktie könnte zum Outperformer 2026 werden: Lahontan Gold! Sehen wir den Goldpreis Ende des Jahres bei 6.300 USD? Diese Prognose hat JPMorgan zuletzt bestätigt. Und nachdem sich der Preis für das Edelmetall in den vergangenen Tagen stabilisiert hat und wieder die Marke von 5.000 USD je Unze anvisiert, …



