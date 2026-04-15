Goldpreis auf 6.300 USD?! Diese Gold-Aktie könnte zum Outperformer 2026 werden: Lahontan Gold!
Sehen wir den Goldpreis Ende des Jahres bei 6.300 USD? Diese Prognose hat JPMorgan zuletzt bestätigt. Und nachdem sich der Preis für das Edelmetall in den vergangenen Tagen stabilisiert hat und wieder die Marke von 5.000 USD je Unze anvisiert, …
Foto: esg-aktien.de
Sehen wir den Goldpreis Ende des Jahres bei 6.300 USD? Diese Prognose hat JPMorgan zuletzt bestätigt. Und nachdem sich der Preis für das Edelmetall in den vergangenen Tagen stabilisiert hat und wieder die Marke von 5.000 USD je Unze anvisiert, erscheint die Prognose der US-Bank absolut realistisch. Damit werden auch Gold-Aktien wieder interessant. Ein Kandidat für den Outperformer 2026 ist Lahontan Gold. Das Unternehmen hat sich bisher auf das operative Geschäft konzentriert und beginnt gerade erst die Bekanntheit an der Börse zu steigern. Dabei spricht viel für steigende Kurse: Projekte im Edelmetall-Hotspot der USA, eine Ressource, die bald über 2 Mio. Unzen klettern könnte, ein absehbarer Produktionsstart und Übernahmefantasie. Nach der jüngsten Korrektur bietet sich eine spannende Einstiegschance.
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