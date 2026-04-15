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    Ukraine-Kontaktgruppe berät von Berlin aus über Hilfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen der UDCG in Berlin auf Einladung Pistorius
    • Anwesenheit Fedorow Healey und Natochef Mark Rutte
    • Beratung über weitere Unterstützung nach Konsultationen
    Ukraine-Kontaktgruppe berät von Berlin aus über Hilfen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die militärischen Unterstützer der Ukraine treffen sich am Mittwoch in Berlin auf Einladung von Verteidigungsminister Boris Pistorius zu einer neuen Beratungsrunde. An dem Treffen der sogenannten Ukraine Defence Contact Group (UDCG) nehmen der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sowie dessen britischer Amtskollege John Healey und Nato-Generalsekretär Mark Rutte persönlich teil, andere Teilnehmer werden dazugeschaltet.

    Bei der Sitzung geht es um die weitere Unterstützung für die Ukraine, nachdem bei deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen schon neue zwischenstaatliche Projekte in erheblichem Umfang vereinbart wurden. Deutschland und Großbritannien hatten im April 2025 gemeinsam die Leitung der Ukraine-Kontaktgruppe übernommen./cn/DP/jha





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