Termine am 15. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Empire State Index 4/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26

16:00 USA: NAHB-Index 4/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book



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