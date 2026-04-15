US-Militär
Blockade iranischer Häfen umgesetzt
- US-Militär: Blockade iranischer Häfen bestätigt
- Seehandel mit Iran in unter 36 Stunden gestoppt
- Blockade gegen Schiffe aller Nationen durchgesetzt
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt mit dem Iran hat das US-Militär nach eigenen Angaben seine Sperre für die Schifffahrt erfolgreich umgesetzt. "Die Blockade iranischer Häfen ist vollständig ausgeführt worden", teilte der Kommandeur des US-Regionalkommandos Centcom, Admiral Brad Cooper, auf der Online-Plattform X mit.
Die US-Streitkräfte hätten ihre Überlegenheit auf dem Meer im Nahen Osten behauptet, erklärte Cooper. In weniger als 36 Stunden seit Beginn der Blockade hätten US-Streitkräfte den Handel in den Iran und aus dem Iran über das Meer vollständig zum Erliegen gebracht, hieß es weiter.
Parallel erklärte Centcom in einem weiteren X-Beitrag, dass Zerstörer mit Lenkflugkörpern der Marine an der Blockade-Mission beteiligt seien. "Die Blockade wird unvoreingenommen gegen Schiffe aller Nationen durchgesetzt, die in die Küstengebiete oder Häfen des Irans einlaufen oder diese verlassen", hieß es darin./jon/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das sehe ich genauso, obwohl ich mit meinen 22 Jahren noch kaum Erfahrung an der Börse etc. kann ich mir nicht vorstellen das bei so einem Öl Mangel der Kurs nicht weiter steigt. Ich weiß das der Börsen Wert etwas anderes ist als der real gehandelte aber früher oder später muss es ja auch bei der Börse ankommen.