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    Lufthansa-Streiks gehen weiter - Flugbegleiter übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kabinenpersonal streikt weiter, tausende Ausfälle
    • Hunderte Flüge in Frankfurt und München betroffen
    • Gewerkschaften fordern Schlichtung und Proteste
    Lufthansa-Streiks gehen weiter - Flugbegleiter übernehmen
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa müssen trotz des beendeten Pilotenstreiks auch an diesem Mittwoch mit zahlreichen Flugausfällen rechnen. Seit Mitternacht befinden sich die rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline im Ausstand.

    Zu dieser Streikwelle des fliegenden Personals bis einschließlich Donnerstag hat die Kabinengewerkschaft Ufo aufgerufen. Sie will in dem Tarifkonflikt bessere Arbeitsbedingungen im Manteltarif erreichen. Vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München dürften erneut hunderte Flüge ausfallen.

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    Zudem kündigte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) schon die nächsten Streiks bei der Lufthansa an: So soll ein Ausstand am Donnerstag und Freitag die Kerngesellschaft Lufthansa, die Frachtgesellschaft Cargo AG und die Regionalgesellschaft CityLine treffen. Der Ferienflieger Eurowings soll ferner am Donnerstag bestreikt werden. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, um den Tarifkonflikt zu lösen, wozu die Lufthansa sich grundsätzlich bereit erklärte.

    Die Streiks überschatten damit den Festakt zu "100 Jahre Lufthansa". In das neue Besucherzentrum "Hangar One" sind unter anderen Kanzler Friedrich Merz und Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) geladen.

    Ufo rief zu einer Protestkundgebung auf, um nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen die "Politik der harten Hand" im Unternehmen zu setzen. Auch die Pilotengewerkschaft forderte ihre Mitglieder auf, an der Kundgebung teilzunehmen. Sie kämpft um höhere Betriebsrenten./ceb/DP/zb

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 8,018 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,59 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -25,00 %/+12,50 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederkehrender Streiks auf Kurs und Bewertung der Lufthansa-Aktie: ob Streiktage kurzfristig verkraftbar sind oder langfristig Profitabilität und Bewertung drücken. Diskutiert werden Vorstandstrategie (Umbau, Verlagerung in profitable Tochtergesellschaften), hohe Kerosinpreise, mögliche Unterbewertung, Short-Positionen als Absicherung sowie einzelne Kursnennungen (z. B. Einstieg 7,76 €, Ziel 8,30–8,50 €, EK 6,40 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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