dpa-AFX Presseschau für den 15. April - 2. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 06.30 Uhr:

- Drogeriekette DM will Entlastungsprämie prüfen, Rheinische Post - Die ursprünglich für diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GMG) durch das Bundeskabinett verzögert sich um mindestens eine Woche, Bild - Der Deutsche Beamtenbund (dbb) fordert, dass die geplante steuerfreie 1000-Euro-Prämie an alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ausgezahlt wird, Gespräch mit dem Verbandsvorsitzenden Volker Geyer, Bild - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürchtet, dass die Mineralölkonzerne die geplante Energiesteuersenkung nicht komplett an die Verbraucher weitergeben und fordert deshalb einen Ölpreisgipfel bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Gespräch mit Vorstandsmitglied Stefan Körzell, Bild - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt nicht zum Bundespresseball — Umweltminister Carsten Schneider (SPD) einziger Bundesminister auf der Gästeliste, Politico - Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht eine längere Lebensarbeitszeit inzwischen als breit akzeptiert an, Gespräch, Politico