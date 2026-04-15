Umwelt- und Aktionärsverband kritisieren Mercedes-Dividende

Die beiden Verbände bemängelten darin neben der Dividendenhöhe und dem damit verbundenen Mittelabfluss auch zu geringe E-Auto-Anteile bei den Stuttgartern. Stattdessen seien mehr Investitionen in Klimaschutz und Elektromobilität nötig.

STUTTGART (dpa-AFX) - Vor der Hauptversammlung von Mercedes-Benz am Donnerstag haben der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre die Dividende des Autobauers als zu hoch kritisiert. Die gemeinsame Mitteilung lag der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.

Aktionärinnen und Aktionäre sollen Angaben von Mercedes zufolge eine Dividende von 3,50 Euro pro Aktie erhalten. Insgesamt sollen so mehr als 3,3 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Der Vorschlag zur entsprechenden Verwendung des Bilanzgewinns muss noch auf der Hauptversammlung beschlossen werden. Im vergangenen Jahr hatte die Dividende noch bei 4,30 Euro pro Aktie gelegen.

Organisationen fordern Kurswechsel



"Absatzkrise, Gewinnrückgang und sinkende Rentabilität fordern dringend einen Kurswechsel vom Vorstand", sagte Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte beim BUND und Vorstand beim Aktionärsverband, laut Mitteilung. Investitionen in Klimaschutz und E-Mobilität sicherten Arbeitsplätze und den Standort Deutschland.

"CO2-Neutralität bleibt das langfristige Ziel unserer Strategie", heißt es im bereits veröffentlichten Redetext von Mercedes-Chef Ola Källenius zur Hauptversammlung. Elektromobilität sei auf dem Weg die wichtigste Technologie. Mercedes investiere dieses Jahr deutlich mehr als zehn Milliarden Euro, vor allem in neue Technologien, so Källenius.

Mercedes sei heute sehr solide aufgestellt, mit einer Nettoliquidität von mehr als 32 Milliarden Euro. "Trotz massiver Investitionen, verlässlicher Dividenden und Aktienrückkäufe", so Källenius.

Trotz der niedrigeren Dividende bleibt Mercedes einer der Dividendenkönige unter den 40 Dax -Unternehmen. Kürzlich veröffentlichte Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY zufolge schütten in Summe voraussichtlich nur die Allianz, Deutsche Telekom und Siemens in diesem Jahr noch mehr aus.

Gewinneinbruch und Absatzrückgang



Mercedes hatte zuletzt mit Gewinneinbrüchen zu kämpfen. 2025 halbierte sich das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr nahezu. Allerdings lag es noch immer bei 5,3 Milliarden Euro. Auch beim Absatz verzeichnete Mercedes im vergangenen Jahr Verluste. Mercedes verkaufte etwas mehr als 1,8 Millionen Pkw, was einem Rückgang von neun Prozent entsprach. Vollelektrisch waren davon 168.800, also nicht einmal jeder zehnte Wagen.

Schon 2024 war das Konzernergebnis im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro gefallen. Der Autobauer hatte darauf reagiert und ein Sparprogramm aufgelegt, um wieder profitabler zu werden./rwi/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 55,39 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,81 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 143,46 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +21,76 %/+46,11 % bedeutet.



