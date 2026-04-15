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    Warum Zentralbanken JETZT Gold verkaufen – das steckt dahinter!

    Immer mehr Zentralbanken verkaufen Gold in Rekordmengen – doch warum? Die geopolitische Lage und der Iran-Krieg könnten die Erklärung liefern!

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    Edelmetall - Warum Zentralbanken JETZT Gold verkaufen – das steckt dahinter!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    In den letzten Jahren haben Zentralbanken weltweit Gold in Rekordmengen gekauft. Nun steht jedoch ein bemerkenswerter Richtungswechsel bevor. Anstatt weitere Reserven anzulegen, verkaufen derzeit einige Zentralbanken Gold. Grund hierfür sind die geopolitischen Spannungen rund um den Iran und der damit verbundene wirtschaftliche Druck. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

    Der Goldpreis ist in den letzten Monaten um rund zehn Prozent gefallen und hat die Märkte damit überrascht. Dies stellt einen dramatischen Umschwung dar, denn seit Jahren gilt Gold als sicherer Hafen und die Käufe der Zentralbanken stützten die Preise. Doch jetzt, inmitten steigender Ölpreise und schwankender Währungen, sind einige Nationen gezwungen, auf ihre Goldreserven zurückzugreifen, um ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern.

    Gold

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    Um ihre schwachen Währungen zu stabilisieren und finanzielle Engpässe zu überwinden, haben Länder wie die Türkei und Russland bereits damit begonnen, ihre Goldbestände zu reduzieren. In der Türkei führten die wachsende Inflation und die durch den Iran-Konflikt verursachte Unsicherheit zu einer drastischen Reduzierung der Goldreserven. Auch andere aufstrebende Märkte, die unter den starken Schwankungen des US-Dollars leiden, greifen zunehmend auf Gold zurück, um ihre Wirtschaft zu stützen.

    Gold wird also nicht nur genutzt, um den wirtschaftlichen Druck zu mildern, sondern auch, um strategische Ausgaben wie die Finanzierung von Energiesicherheit und Verteidigung zu decken. Trotz der Verkäufe bleiben Zentralbanken in einigen Regionen die größten Akteure auf dem Goldmarkt. Es wird erwartet, dass einige bei Preisrückgängen erneut zugreifen werden.

    Adrian Ash von BullionVault erklärte die jüngsten Verkäufe vieler Zentralbanken gegenüber CNBC wie folgt: "Man hat Gold für den Fall einer Krise gekauft. Nun ist die Krise eingetreten."

    Am Mittwochmorgen steht der Goldpreis leicht im Minus. Derzeit kostet eine Feinunze (31,1 Gramm) 4.827,77 US-Dollar (Stand: 07:06 Uhr MESZ).

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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