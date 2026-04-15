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    Nebius – europäischer K.I-Champion

    Nebius treibt den Ausbau seiner K.I.-Infrastruktur mit einem Großprojekt in Finnland weiter nach vorn. In Lappeenranta soll ein Rechenzentrum mit 310 Megawatt entstehen, das nach Unternehmensangaben stufenweise ab 2027 ans Netz gehen soll und mit einem Investitionsvolumen von mehr als 10 Milliarden Dollar zu den größten Vorhaben dieser Art in Europa zählt. Für die Aktie ist das relevant, weil Nebius damit zeigt, dass die milliardenschweren Vertragszusagen aus dem Hyperscaler-Geschäft nicht nur Nachfrage auf dem Papier sind, sondern in konkrete Kapazität übersetzt werden. 

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    Der Ausbau steht in direktem Zusammenhang mit dem Meta-Abkommen, das ein Volumen von bis zu 27 Milliarden Dollar über fünf Jahre hat. Davon entfallen 12 Milliarden Dollar auf dedizierte Kapazität, weitere bis zu 15 Milliarden Dollar sind als zusätzliche Abnahme vorgesehen, falls freie Rechenleistung nicht anderweitig verkauft wird. Nebius hat zugleich betont, dass die Jahresprognose für 2026 unverändert bleibt. Das ist ein wichtiger Punkt: Der Markt bekommt damit zwar mehr Visibilität auf die Auftragsbasis und den Kapazitätsaufbau, aber keinen unmittelbaren Schub für die kurzfristige Guidance. Entscheidend ist vorerst die Botschaft, dass Nebius seine Rolle als europäischer K.I.-Infrastrukturspieler mit Großkunden aus dem US-Tech-Sektor schneller skaliert. 

    Für Anleger verlagert sich der Maßstab damit weiter von der reinen Story auf die Ausführung. Nebius muss nun zeigen, dass Finanzierung, Bau und Inbetriebnahme im gleichen Tempo vorankommen wie die Vertragsmeldungen. Gelingt das, gewinnt die Bewertung Rückhalt durch reale Kapazität und länger sichtbare Umsätze; stockt der Hochlauf, wird die hohe Erwartungshaltung schnell zum Problem. Der Kurs hängt damit weniger an der Frage, ob Nachfrage vorhanden ist, sondern daran, wie belastbar Nebius sie in operative Leistung übersetzt. 




    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Nebius – europäischer K.I-Champion Nebius treibt den Ausbau seiner K.I.-Infrastruktur mit einem Großprojekt in Finnland weiter nach vorn. In Lappeenranta soll ein Rechenzentrum mit 310 Megawatt entstehen, das nach Unternehmensangaben stufenweise ab 2027 ans Netz gehen soll und mit …
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