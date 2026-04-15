Wirtschaft IG Metall will Entlastungsprämie nicht mit Entgelten verrechnen Die IG Metall lehnt es ab, in bevorstehenden Tarifrunden die von der Koalition geplante Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro mit dauerhaften Lohnsteigerungen zu verrechnen.Gewerkschaftschefin Christiane Benner …



