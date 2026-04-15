Helvetia Holding 2025: Starkes Ergebnis, höhere Dividende & Ziele 2028
Helvetia und Baloise starten mit kräftigem Schwung ins Jahr 2025: steigende Gewinne, höhere Dividenden und ambitionierte Finanzziele prägen den gemeinsamen Kurs.
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- Starkes Ergebnis 2025: Helvetia erzielte Underlying Earnings von CHF 633.4 Mio (+19.8%); Baloise erreichte bereinigt einen Aktionärsgewinn von CHF 570.6 Mio; Helvetia IFRS-Periodenergebnis CHF 574.7 Mio (+14.4%).
- Dividende erhöht: Verwaltungsrat schlägt CHF 7.70 je Aktie (CHF 765.5 Mio) vor (+5.4% vs. Vorjahr); Ziel für kumulierte Ausschüttungen > CHF 2.8 Mrd. (2026–2028) und eine Dividende 2029 >50% über dem Niveau von 2025.
- Neue Finanzziele bis 2028: Underlying Earnings je Aktie sollen 10–12% p.a. wachsen; Underlying Eigenkapitalrendite 16–18% (2026–2028), getragen von Kosteneinsparungen, diszipliniertem Wachstum und Margensteigerungen.
- Integration und Synergien auf Kurs: Bis Ende 2025 realisierte Synergien und Effizienzen von CHF 139 Mio (Run‑Rate); Ziel: rund CHF 350 Mio jährliche Run‑Rate‑Synergien und insgesamt ca. CHF 650 Mio Effizienzgewinne, 90% bis Ende 2028; geplante Reduktion von 2’000–2’600 FTE (bereits >1’100 bis Q1 2026).
- Kombinierte Pro‑Forma‑Grösse und Profitabilität: Gruppe (pro‑forma) Underlying Earnings CHF 1’034.7 Mio, Geschäftsvolumen ~CHF 19.84 Mrd., Underlying RoaE 15.4%, Combined Ratio ~92.8%.
- Solide Kapitalisierung und Ratings: Konzern-Eigenkapital nach Erstkonsolidierung CHF 13.8 Mrd.; geschätzte Pro‑Forma‑SST‑Quote ≈260% (Helvetia ≈320%, Baloise ≈215%); Ratings bestätigt (S&P A+, AM Best a+).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Helvetia Holding ist am 15.04.2026.
Der Kurs von Helvetia Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 234,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im
Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 233,40EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
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