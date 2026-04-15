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    DAX-FLASH

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    Wenig bewegt - Anleger warten Iran-Entwicklung ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Investoren warten auf weitere Entwicklungen im Iran
    • Dax leicht im Minus knapp über Marke 24000 Punkten
    • Börsen achten auf US Bankzahlen und Trumps Worte
    DAX-FLASH - Wenig bewegt - Anleger warten Iran-Entwicklung ab
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten. Indikationen sehen den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start zwar leicht im Minus, aber noch knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,1 Prozent tiefer auf 24.019 Punkte.

    Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des Dax über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird.

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    US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", hatte er davor der "New York Post" am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen. Abseits des Krieges dürften im Tagesverlauf mit der Bank of America und Morgan Stanley die Zahlen weiterer US-Banken ins Blickfeld rücken./tih/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Morgan Stanley Aktie

    Die Morgan Stanley Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 183,3 auf NYSE (15. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Morgan Stanley Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley bezifferte sich zuletzt auf 245,91 Mrd..

    Morgan Stanley zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.




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