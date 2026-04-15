HYPOPORT: Stark ins Jahr gestartet trotz volatiler Märkte
Trotz herausforderndem Marktumfeld legt Hypoport mit seinen Plattformen deutlich zu – vor allem in Wohnungswirtschaft, Unternehmensfinanzierung und Ratenkrediten.
Foto: Hypoport SE
- Europace-Transaktionsvolumen Immobilienfinanzierung in Q1/26: 20,26 Mrd. € (gleich Q1/25), rund +11% gegenüber dem Mittelwert der letzten drei Quartale (18 Mrd. €).
- Verschiebung der Marktanteile: Finmas wächst auf 3,48 Mrd. € (+15%) und Genopace auf 5,49 Mrd. € (+5%), während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht zurückging.
- Starke Dynamik in der Wohnungswirtschaft: Dr. Klein Wowi Finanz Vermittlungsvolumen 0,34 Mrd. € (+37%); Dr. Klein Wowi Digital verwaltete Wohneinheiten 710 Tsd. (+33%); höheres Kreditvolumen für sozialen Mietwohnungsneubau und energetische Sanierung vs. Vorjahr.
- REM Capital (Unternehmensfinanzierung) steigerte das Geschäftsvolumen auf 0,87 Mrd. € (+118%) trotz einer margenschwächeren Förderkulisse.
- Europace Ratenkredit-Transaktionsvolumen 2,08 Mrd. € (+12%), vor allem getrieben durch Neukundengewinnung und Produktivitätssteigerungen in einem insgesamt schwachen Kreditmarkt.
- Insurance Platforms setzen Wachstum fort: SMART INSUR migriertes Bestandsvolumen 5,73 Mrd. € (+19%), validiertes Volumen 2,47 Mrd. € (+29%), ePension 0,36 Mrd. € (+27%); Hypoport sieht digitales Plattformmodell und KI als zentrale Wachstumstreiber.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei HYPOPORT ist am 11.05.2026.
Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 81,03EUR das entspricht einem Plus von +0,22 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.703,55PKT (+2,44 %).
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