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    ABB liefert Antriebstechnik für neues Kupferbergwerk in Australien

    Für Sie zusammengefasst
    • ABB liefert Antriebssysteme für Eva Copper Mine
    • Getriebelose und ringgetriebene Mühlenantriebe
    • Neue Mine soll rund 60.000 Tonnen Kupfer jährlich
    ABB liefert Antriebstechnik für neues Kupferbergwerk in Australien
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - ABB hat einen Auftrag zur Lieferung von Antriebssystemen für das Eva Copper Mine Project in Queensland, Australien, erhalten. Der Auftrag sieht die Lieferung sowohl von getriebelosen als auch ringgetriebenen Mühlenantrieben vor, um eine effiziente Erzverarbeitung zu ermöglichen. Die neue Kupfermine soll jährlich rund 60.000 Tonnen Kupfer fördern, wie der Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte. Der Auftrag wurde bereits im vierten Quartal 2025 verbucht, dessen Höhe bleibt indes ungenannt./cf/hr/AWP/men

    ABB

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    ISIN:CH0012221716WKN:919730

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 78,02 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +9,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 143,86 Mrd..

    ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1911. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 69,00CHF was eine Bandbreite von -26,94 %/-11,56 % bedeutet.




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