ABB liefert Antriebstechnik für neues Kupferbergwerk in Australien

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 78,02 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +9,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.

Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 143,86 Mrd..

ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1911. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 69,00CHF was eine Bandbreite von -26,94 %/-11,56 % bedeutet.