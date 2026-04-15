JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 310 auf 320 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Bank habe im ersten Quartal solide abgeschnitten, schrieb David Chiaverini am Dienstagabend nach den Zahlen. Das gesunkene Jahresziel für die Zinseinkünfte dürfte durch höhere Gebühreneinnahmen kompensiert werden./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 311,1USD auf NYSE (15. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Chiaverini

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 310

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

