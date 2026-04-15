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    KI für Quantencomputer

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    Nvidias neueste KI-Revolution: Darum knallen Quantencomputer-Aktien jetzt hoch!

    Nvidia stellt mehrere Open-Source-KI-Modelle vor, welche einen Gamechanger für Quantencomputer darstellen könnten. Daraufhin legten Quantencomputer-Aktien zu. Die Hintergründe.

    KI für Quantencomputer - Nvidias neueste KI-Revolution: Darum knallen Quantencomputer-Aktien jetzt hoch!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Asiatische Software- und IT-Aktien legten am Mittwoch kräftig zu, nachdem Nvidia eine Reihe neuer Open-Source-KI-Modelle vorgestellt hatte, die darauf abzielen, den Fortschritt im Bereich des Quantencomputings zu beschleunigen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

    In Südkorea stiegen die Aktien mehrerer Software- und Cybersicherheitsfirmen, wie Axgate und ICTK, zeitweise um 30 Prozent. Auch chinesische Unternehmen wie GuoChuang Software und QuantumCTek sowie der japanische Marktführer Fixstars erlebten Kursgewinne von mehr als 8 Prozent.

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    Auch klassische Quantencomputing-Aktien legten im nachbörslichen Handel deutlich zu: Rigetti gewann rund zwei Prozent hinzu, D-Wave Quantum legte sogar fast fünf Prozent zu, Arqit Quantum stieg um mehr als zwei Prozent und IonQ ging 20 Prozent im Plus aus dem Handel und legte nachbörslich nochmal um mehr als zwei Prozent zu.

    Das neueste Modell von Nvidia, das Ising-KI-Modell, könnte ein Game-Changer für das Quantencomputing sein. Nvidia zielt darauf ab, das Quantencomputing durch KI effizienter und skalierbarer zu machen. Diese Technologie ist besonders relevant, da der Quantencomputing-Markt bis 2030 voraussichtlich auf über 11 Milliarden US-Dollar anwachsen wird – ein riesiges Potenzial im Vergleich zu 1,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

    Die Hoffnungen der Branche ruhen auf der Annahme, dass Künstliche Intelligenz das Quantencomputing beschleunigen und zugänglicher machen kann. Nvidias neueste Innovation hat in der Tat neue Erwartungen geweckt. Doch Analysten wie Robert Lee von Bloomberg Intelligence warnen: "Trotz dieser aufregenden Entwicklungen ist die praktische Umsetzung eines großflächigen Quantencomputers noch weit entfernt."

    Trotz dieser Herausforderungen wird Nvidia als Vorreiter in der Branche gefeiert. Investoren zeigen sich optimistisch, und das wirkt sich auf den Markt aus. Die Erwartungen, dass Nvidias Technologie die Skalierbarkeit von Quantencomputing ermöglichen wird, treiben die Aktien asiatischer Tech-Unternehmen in die Höhe. Doch wie lange wird dieser Hype anhalten?

    Ein weiteres bedeutendes Thema ist der Wettbewerb im Quantencomputing-Bereich. Neben Nvidia arbeiten auch andere Technologieriesen an innovativen Lösungen, was zu einer zunehmenden Marktfragmentierung führt. Während einige Experten die langfristige Relevanz von Quantencomputing noch in Frage stellen, zeigen die neuesten Entwicklungen, dass der Sektor definitiv auf dem Radar von Investoren bleibt.

    Die Frage bleibt: Wird Quantencomputing der nächste große Schritt in der Tech-Welt? Die aktuellen Kursgewinne und die Technologie hinter Nvidias neuen Modellen lassen darauf hoffen – die Reise hat gerade erst begonnen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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