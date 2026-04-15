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    KI-Boom treibt ASML

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    Erhöht Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML erhöht 2026 Umsatzziel auf 36–40 Mrd Euro
    • Q1 Umsatz knapp 8,8 Mrd und Bruttomarge 53 Prozent
    • Nachfrage übersteigt Angebot dank KI Investitionen
    KI-Boom treibt ASML - Erhöht Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML wird nach einem überraschend guten ersten Quartal für das Gesamtjahr optimistischer. Angepeilt sei nun für 2026 ein Umsatz von 36 bis 40 Milliarden Euro statt der bisher anvisierten 34 bis 39 Milliarden Euro, teilte der Spezialist für Lithographie-Systeme am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mit. Die Jahres-Bruttomarge solle wie bisher eingeplant 51 bis 53 Prozent betragen.

    "Die Wachstumsaussichten der Halbleiterindustrie festigen sich weiter, angetrieben durch anhaltende Investitionen in die KI-Infrastruktur", sagte Konzernchef Christophe Fouquet laut Mitteilung. Die Nachfrage nach Chips übersteige derzeit das Angebot, der Auftragseingang bei ASML sei daher weiterhin sehr stark.

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    Im ersten Quartal lag der Umsatz bei knapp 8,8 Milliarden Euro, womit der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf. Auch die Bruttomarge fiel mit 53 Prozent besser aus als von Experten gedacht. Unter dem Strich erzielte ASML einen Gewinn von fast 2,8 Milliarden Euro und landete damit nah am starken Vorquartal. Für das zweite Jahresviertel ist nun ein Umsatz von 8,4 bis 9 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von 51 bis 52 Prozent eingeplant./tav/men

    ASML Holding

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    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 1.240 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +13,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 480,33 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +0,79 %/+35,99 % bedeutet.




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