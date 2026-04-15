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    Bloom Energy – irre Rallye

    Bloom Energy hat mit Oracle die bislang wichtigste Bestätigung seiner AI-These geliefert: Der Konzern soll im Rahmen eines erweiterten Abkommens Brennstoffzellenkapazität von bis zu 2,8 Gigawatt bereitstellen, davon sind 1,2 Gigawatt bereits vertraglich gebunden und im Aufbau. Für die Aktie ist das deshalb relevant, weil Bloom damit vom Technologiezulieferer in die Größenordnung eines strategischen Strompartners für Hyperscaler rückt. Der Markt reagierte entsprechend scharf: Die Aktie stieg am Dienstag auf rund 219 Dollar und gewann gegenüber dem Vortag knapp 24 Prozent. 

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    Der Kern der Meldung ist nicht bloß die Schlagzeile, sondern der Engpass, den Bloom adressiert. Oracle braucht für AI- und Cloud-Projekte schnell verfügbare, lastfolgende Stromversorgung in den USA; Bloom verweist darauf, eine frühere Installation für Oracle in 55 statt 90 Tagen umgesetzt zu haben. Genau das trifft den Nerv des Sektors, weil Netzanschlüsse und klassische Kraftwerkskapazitäten vielerorts hinter dem Rechenzentrumsboom herlaufen. Für Bloom erhöht das die Visibilität auf Volumen und Auslastung in einem Geschäft, für das das Unternehmen nach den Rekordzahlen 2025 bereits 3,1 bis 3,3 Milliarden Dollar Umsatz für 2026 in Aussicht gestellt hatte. 

    Für Anleger verschiebt sich der Fokus damit weg von der Grundsatzfrage, ob Bloom vom AI-Strombedarf profitiert, hin zur operativen Ausführung. Der Oracle-Vertrag stützt die Bewertung nur dann nachhaltig, wenn aus der Rahmengröße zügig abrechenbare Projekte, belastbare Margen und ein nachvollziehbarer Hochlauf werden. Positiv ist, dass Oracle seine Bindung parallel mit einem bereits am 9. April ausgegebenen Warrant über rund 3,53 Millionen Bloom-Aktien zu 113,28 Dollar je Aktie vertieft hat; das stärkt die strategische Verankerung, bringt aber im Fall der Ausübung auch zusätzliche Verwässerung ins Bild. 





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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