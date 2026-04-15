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    GESCO SE: Geschäftsbericht 2025 & Ausblick 2026 – Jetzt lesen

    Trotz anspruchsvoller Märkte blickt GESCO auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück und setzt mit steigenden Kennzahlen den Kurs für weiteres profitables Wachstum.

    GESCO SE: Geschäftsbericht 2025 & Ausblick 2026 – Jetzt lesen
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Geschäftsjahr 2025 wurde mit einem Umsatz von 495,0 Mio. € und einem Konzernergebnis von 9,9 Mio. € bestätigt.
    • Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,96 € im Vergleich zu 0,42 € im Vorjahr.
    • Das Eigenkapital der GESCO SE erhöhte sich auf 272,6 Mio. € bei einer Eigenkapitalquote von 60,9 %.
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 515 und 530 Mio. € sowie ein Konzernergebnis von 15 bis 20 Mio. € prognostiziert.
    • Trotz herausfordernder Marktbedingungen setzt GESCO auf Kosten- und Investitionsdisziplin sowie die Weiterentwicklung des GESCO Business Systems (GBS).
    • Die wichtigsten Kennzahlen 2025: Umsatz von 495 Mio. €, EBITDA von 33,78 Mio. €, EBIT von 15,5 Mio. €, und eine Bilanzsumme von 447,35 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei GESCO ist am 15.04.2026.

    Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,450EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,525EUR das entspricht einem Plus von +0,52 % seit der Veröffentlichung.


    GESCO

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