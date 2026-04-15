Evotec ernennt Dr. Ingrid Müller zur neuen COO – Mehr Infos!
Evotec stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Dr. Ingrid Müller als neuer COO soll die globale Operationsstrategie gezielt geschärft und technologisch vorangetrieben werden.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec ernennt Dr. Ingrid Müller zur Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands ab dem 1. Mai 2026
- Dr. Müller bringt über 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Operations, Strategie, Supply, Einkauf und F&E-Integration mit
- Ihre Hauptaufgabe ist die Verantwortung für Evotecs globale Operations sowie die Umsetzung der Horizon-Transformationsstrategie mit Fokus auf Qualität, Produktivität und technologische Weiterentwicklung
- Dr. Müller war zuvor Vice President bei CureVac und hatte leitende Positionen bei Sanofi und Fresenius Kabi, wo sie zur Stärkung der Lieferkettenresilienz beitrug
- Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das Wissenschaft, KI-gestützte Innovationen und modernste Technologien nutzt, um die Wirkstoffforschung und -entwicklung zu beschleunigen
- Das Unternehmen arbeitet mit Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotech-Firmen und akademischen Einrichtungen zusammen und fokussiert sich auf therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf, Neurologie und Immunologie
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,84 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.703,55PKT (+2,44 %).
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