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    Mega-Investition

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    Uber wagt den Schritt in die Zukunft und revolutioniert die Mobilität

    10 Milliarden US-Dollar für autonome Fahrzeuge: Uber will bis 2028 weltweit Robotaxis einführen.

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    Mega-Investition - Uber wagt den Schritt in die Zukunft und revolutioniert die Mobilität
    Foto: Christoph Dernbach/dpa

    Uber hat mehr als 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Tausenden autonomer Fahrzeuge und den Erwerb von Anteilen an deren Entwicklern bereitgestellt, wie Reuters berichtet. Die Firma bricht damit mit seinem kapitalarmen Geschäftsmodell der "Gig-Economy" (Arbeitsmarktmodell, das auf befristeten Aufträgen basiert, die meist an Freiberufler vermittelt werden), um einer Verdrängung durch Robotaxis zu entgehen, wie die Financial Times am Mittwoch berichtete.

    Das Unternehmen positioniert sich als Marktplatz für mehrere Robotaxi-Betreiber und hat Partnerschaften mit einem Großteil der Branche für autonome Fahrzeuge geschlossen, unter anderem mit Baidu, Rivian und Lucid. Zudem hat das Unternehmen Pläne skizziert, bis 2028 Robotaxi-Dienste in mindestens 28 Städten einzuführen. 

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    Diese Vereinbarungen bringen Uber auf Kurs, in den nächsten Jahren mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar in Eigenkapital zu investieren und über 7,5 Milliarden US-Dollar in Robotaxi-Flotten auszugeben, berichtete die Financial Times unter Berufung auf Berechnungen, die auf Analystenschätzungen und mit Ubers Transaktionen vertrauten Personen basieren. Die Vereinbarungen sind an das Erreichen bestimmter Meilensteine ​​bei der Implementierung durch die Partner geknüpft.

    Das Interesse an fahrerlosen Taxis ist in den letzten Monaten nach Jahren unerfüllter Versprechen stark gestiegen. Künstliche Intelligenz und Technologiepartnerschaften bieten Hoffnung, komplexe Verkehrssituationen schneller zu lösen und hohe Kosten zu senken. Uber arbeitet nicht nur mit traditionellen Robotaxi‑Entwicklern zusammen, sondern hat mehrere große strategische Vereinbarungen geschlossen.

    Es plant eine Partnerschaft mit dem US‑Elektroautobauer Rivian. Bis zu 1,25 Milliarden US‑Dollar sollen bis 2031 fließen, sofern bestimmte autonome Meilensteine erreicht werden. Im Rahmen des Deals sollen 10. 000 voll autonome Rivian R2‑Robotaxis ab 2028 eingesetzt werden, mit einer Option auf bis zu 40. 000 weitere bis 2031.

    Zudem plant Uber über weitere Beteiligungen, unter anderem 300 Millionen US‑Dollar in Lucid sowie Engagement mit Nuro – autonome Robotaxis auf den Markt zu bringen, ebenfalls über seine Plattform verteilt. 

    Die Aktie von Uber ist am Mittwoch (8:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,02 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 61,83 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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