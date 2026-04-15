Kaum Bewegung beim Dax

Abendkasse - ein bisschen - mit der zeit - verstehe ich warum du so viele Kritiker hast

du hast keine Ahnung von Handelstechnik , dann spreche das einfach nicht an

so wie ich dein handel auf gut glück nicht anspreche

ich tue auch ellioter nicht kritisieren - ich habe einfach davon auch keine ahnung

ich habe so was schon mehrmals ... - keine glaubt dass mit einsatz und beharlichkeit jede kritische lage ...

für dich unvorstellbar , das kann ich verstehen





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so sieht das aus , jetzt

glaubst du wirklich dass ich das bis zum ende des monats mit weiteren 25 shorts in einem 6 stelligem depot und 85% cash

nich ins plus wandeln kann ?

ich habe das schon 2-3 mal geschrieben: eine wette - zu irgendeinem zeitpunkt kann ich irgendwas kaufen , egal short oder long ( nur dax und dow)

und ich mache früher oder später daraus einen Gewinn

solche wetten habe ich ausnahmslos gewonnen

es ist einfach: mini posis ( zumindest erste 2 einstiege) , zeit , extrem aktiv wenn im verlust und erfahrung .





und wenn das jeden tag so aussieht: +185,32 € Heute ->> (heute leider dank aktien )





handelstechnik - ich war 2025 nicht einmal gezwungen wegen steigenden verlusten irgeneine posi zu verkaufen , insgesamt 2 trades im verlust beendet

2026 - bis jetzt auch nicht , bis jetzt kein verlusttrade - geschäft.

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jetzt kauflimit short 48317 , mal sehen wie es weiter geht

48277 - short weg - widerhole ich das heute noch 3 mal ....











