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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Kaum Bewegung beim Dax

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutscher Aktienmarkt wartet auf Iran-Entwicklung
    • US-Börsen steigen dank Friedenshoffnung und Ölpreise
    • Dax über 24.000 signalisiert Hoffnung auf Entspannung
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Kaum Bewegung beim Dax
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
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    DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten. Indikationen sehen den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start zwar leicht im Minus, aber noch knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,1 Prozent tiefer auf 24.019 Punkte. Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des Dax über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird.

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    USA: - GEWINNE - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Damit droht der Konjunktur weniger Schaden. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,66 Prozent auf 48.535,99 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,18 Prozent auf 6.967,38 Zähler an. Noch deutlicher nach oben ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 , das Plus belief sich auf 1,81 Prozent auf 25.842,00 Punkte. Mit den sinkenden Ölpreisen lassen gleichzeitig Inflationssorgen etwas nach, womit eine straffere Geldpolitik etwas unwahrscheinlicher wird. Davon profitierten die Aktien investitionsabhängiger Techkonzerne.

    ASIEN: - IM PLUS - Die Börsen in Asien sind im Zuge wieder niedrigerer Ölpreise und Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte im späten Handel um drei Prozent, der japanische Nikkei 225 stieg rund eineinhalb Stunden vor Handelsende knapp ein Prozent. Hongkongs Hang Seng Index legte 0,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, zog um 0,2 Prozent an.

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    DAX 24044,22 1,27%
    XDAX 24055,96 0,55%
    EuroSTOXX 50 5984,51 1,35%
    Stoxx50 5143,06 0,91%

    DJIA 48535,99 0,66%
    S&P 500 6967,38 1,18%
    NASDAQ 100 25842,00 1,81%
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    RENTEN:

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    Bund-Future 125,55 0,02%
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    Euro/USD 1,1789 -0,06%
    USD/Yen 159,00 0,13%
    Euro/Yen 187,44 0,07%
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    BITCOIN:

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    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 74.301 0,16%
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    ROHÖL:

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    Brent 95,64 +0,85 USD WTI 91,52 +0,24 USD °

    /zb




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