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    Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzierungsvolumen auf Vorjahresniveau 20,3 Mrd
    • Wohnimmobilienmarkt zeigt weiterhin volatile Erholung
    • Neubaukredite und Sanierungsdarlehen wenig nachgefragt
    Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt
    Foto: Hypoport SE

    (Wochentag korrigiert)

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei dem Finanzdienstleister Hypoport hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau bei 20,3 Milliarden Euro gelegen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit.

    Die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt sei im ersten Quartal erneut von einem volatilen Umfeld beeinflusst worden. Dabei bauten vor allem die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht sank.

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    Weiterhin würden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert, berichtete Hypoport weiter. Hierbei nehme der Anteil der Eigentumswohnungen weiter zu. Kredite für Neubau und energetische Sanierungen wurden wenig nachgefragt./err/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 17.701 auf Ariva Indikation (14. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +21,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 611,62 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +80,38 %/+258,51 % bedeutet.




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