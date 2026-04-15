Die letzten Qualifikationsrunden für die Games of the Future 2026 finden im Juni dieses Jahres in Astana statt

DUBAI, VAE, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Wettlauf um die Games of the Future 2026 geht in die letzte Runde, nachdem Phygital International die vollständige Liste der Teams und Athleten bekannt gegeben hat, die bei den Phygital Contenders 2026 Astana antreten werden. Hier treffen einige der besten Phygital-Talente aus ganz Europa, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien aufeinander.

Bei den Phygital Contenders 2026 Astana treten Elite-Teams aus aller Welt gegeneinander an, um sich die letzten Startplätze für das innovativste Sportereignis der Welt zu sichern, bei dem physischer Sport auf Wettkampf-Gaming trifft.

Das Turnier findet vom 10. bis 15. Juni 2026 statt und wird die führenden Teams aus den Bereichen Phygital Football, Phygital Basketball und Phygital Dancing zusammenbringen, die alle das Ziel verfolgen, sich für die Games of the Future 2026 (GOTF 2026) zu qualifizieren, wo sie um weltweiten Ruhm und einen Anteil am Preisgeld von über 4 Millionen US-Dollar kämpfen werden.

Da es um die Qualifikation geht und nur eine begrenzte Anzahl an Startplätzen zur Verfügung steht, wird Astana Schauplatz einiger der bisher spannendsten und umkämpftesten Begegnungen im gesamten Phygital-Kalender sein. Die anreisenden Teams haben sich bereits in den regionalen Turnierserien Phygital Origins und Phygital Rivals behaupten können, aber nur wenige Auserwählte werden sich qualifizieren, um diesen Sommer bei den Games of the Future 2026 auf der internationalen Bühne anzutreten – was den Einsatz in jedem einzelnen Spiel und bei jeder einzelnen Performance zusätzlich erhöht.

Die Teams werden in allen drei Disziplinen im typischen Phygital-Format der Games of the Future gegeneinander antreten, bei dem digitales Gameplay mit physischer Live-Performance zu einem einzigen Wettkampfkonzept kombiniert wird.

Im Phygital Football, einer der beliebtesten Disziplinen, wird ein starkes internationales Teilnehmerfeld antreten, darunter Teams wie KMF Titograd aus Montenegro, das mit einer offenen Rechnung zurückkehrt, nachdem es im vergangenen Jahr nur knapp den Einzug in die GOTF 2025 verpasst hatte, ebenso wie Teams wie Lahore Athletics, das zum ersten Mal den weiten Weg aus Pakistan antritt, und eines der erfolgreichsten Liga Fut7-Teams Brasiliens, OEASTE SP. Sie alle sind bereit, in einem spannenden Showdown um die Qualifikation zu kämpfen.