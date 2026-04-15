Zodiac Gold - Liberia-Goldprojekt soll nächste Stufe erreichen

Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC) stellt die Weichen für die nächste Entwicklungsstufe in Liberia und setzt dabei auf zusätzliche geologische Erfahrung aus der ersten Reihe der internationalen Bergbauindustrie!

Mit Peter Flindell gewinnt das Unternehmen einen Geologen, der seit Jahrzehnten an Gold- und Kupferprojekten in mehreren Weltregionen arbeitet und an Entdeckungen beteiligt war, die sich insgesamt auf mehr als 22 Millionen Unzen Gold summieren. Für Zodiac Gold ist dieser Personalzugang mehr als nur eine Verstärkung im Team: Er unterstreicht den Anspruch, das Landpaket in Liberia systematisch weiterzuentwickeln und die geologischen Grundlagen für die nächsten Projektphasen zu schärfen.

Zodiac Gold baut technisches Profil für Liberia aus

Der Schritt passt in eine Phase, in der Zodiac Gold seine Position als Goldexplorer in Westafrika weiter ausbaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Liberia und verfügt dort über ein Landpaket auf Distriktebene. Gerade in einem frühen bis mittleren Explorationsstadium kann die Qualität der geologischen Interpretation entscheidend dafür sein, wie schnell aus ersten Hinweisen ein belastbares Modell für eine größere mineralisierte Struktur entsteht.

Peter Flindell bringt dafür einen ungewöhnlich breiten Erfahrungsschatz mit. Er ist seit mehr als 40 Jahren in der Mineralexploration, Projektentwicklung und Minenerweiterung tätig. Im Verlauf seiner Laufbahn war er an der Entdeckung, Entwicklung und Erweiterung von neun Gold- und Kupferbetrieben beteiligt. Seine Arbeit führte ihn nach Südostasien, Zentralasien, Westafrika, Zentralafrika, Europa und Zentralamerika. Diese internationale Erfahrung ist für ein Unternehmen wie Zodiac Gold besonders relevant, weil sie nicht nur verschiedene geologische Umfelder abdeckt, sondern auch unterschiedliche Entwicklungsphasen vom ersten Explorationsansatz bis hin zum Minenbau.

Für Zodiac Gold ist die Personalie deshalb auch ein Signal an den Markt: Das Unternehmen will seine Projekte in Liberia mit zusätzlicher technischer Tiefe voranbringen und dabei die nächsten Schritte auf einer breiteren geologischen Basis aufbauen.

Peter Flindell bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Exploration und Minenbau mit

Flindell war in leitenden Funktionen für große und mittelgroße Bergbaugesellschaften tätig. Dazu zählen zwölf Jahre bei Newmont Mining sowie elf Jahre bei Avocet Mining. Hinzu kommen leitende Positionen bei Gold X2 Mining, früher Goldshore Resources, wo er derzeit in einer leitenden operativen Rolle an der Weiterentwicklung des Moss Gold-Projekts in Kanada arbeitet.

Diese Stationen zeigen, dass sein Profil nicht auf klassische Exploration begrenzt ist. Vielmehr deckt es die gesamte Wertschöpfungskette eines Rohstoffprojekts ab – von der ersten Zieldefinition über Ressourcenkonzepte und Studien bis hin zur Entwicklung eines Bergbaubetriebs. Genau diese Bandbreite dürfte für Zodiac Gold von Bedeutung sein, da die Arbeit an einem großflächigen Goldprojekt nicht allein von Bohrdaten lebt, sondern ebenso von der Fähigkeit, diese Daten in ein belastbares Entwicklungsmodell zu überführen.

Seit 2012 berät Flindell zudem weltweit Explorations- und Entwicklungsprogramme über seine Beratung Signal Delta. Dadurch verfügt er über zusätzliche Erfahrung in der technischen Begleitung unterschiedlicher Lagerstättentypen und Rohstoffe.

Warum die Verstärkung für Zodiac Gold in Liberia relevant ist

Zodiac Gold verweist darauf, dass Flindell das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen soll. Im Mittelpunkt steht dabei die Weiterentwicklung des liberianischen Portfolios. Das Management sieht in seinem neuen geologischen Berater eine zentrale Ergänzung für das technische Team. Besonders wichtig erscheint dabei seine Erfahrung in Westafrika sowie seine globale Praxis bei der Modellierung, Weiterentwicklung und Bewertung mineralisierter Systeme.

Für Goldexplorer wie Zodiac Gold ist die Verfeinerung des geologischen Modells ein zentraler Faktor. Sie beeinflusst, wo weitere Arbeiten priorisiert werden, wie Ziele definiert werden und wie effizient Kapital in Exploration umgesetzt werden kann. Wenn sich ein großflächiges mineralisiertes System bestätigt, kann dies die Grundlage für spätere Ressourcenschätzungen und Entwicklungsentscheidungen bilden. Genau an dieser Schnittstelle soll Flindell nach Angaben des Unternehmens ansetzen.

Aus Sicht des Managements soll Flindells Mitarbeit dabei helfen, den Entdeckungsprozess zu beschleunigen und die Projekte in Richtung Ressourcendefinition und Entwicklung voranzubringen. Das deutet darauf hin, dass Zodiac Gold die kommenden Programme nicht nur als reine Exploration versteht, sondern bereits stärker in Richtung einer strukturierten Projektentwicklung denkt.

Klare Zielsetzung: systematische Exploration auf Distriktebene

Auch Flindell selbst sieht in dem Landpaket von Zodiac Gold in Liberia deutliche Hinweise auf ein mineralisiertes System größeren Maßstabs. Zugleich verweist er darauf, dass die bisher geleistete Arbeit bereits eine solide Grundlage geschaffen habe. Aus seiner Sicht liegt das Potenzial nun darin, durch systematische Exploration und disziplinierte technische Umsetzung zusätzlichen Wert aus den Projekten herauszuarbeiten.

Für Zodiac Gold markiert die Verpflichtung von Peter Flindell somit einen Schritt, der über eine reine Personalmeldung hinausgeht. Das Unternehmen schärft sein technisches Profil zu einem Zeitpunkt, an dem die Arbeit in Liberia zunehmend darauf ausgerichtet ist, geologische Modelle zu verfeinern, neue Entdeckungen voranzutreiben und die Basis für mögliche spätere Ressourcen- und Entwicklungsarbeiten zu schaffen. Damit rückt die Frage stärker in den Vordergrund, wie schnell und wie systematisch Zodiac Gold sein Goldprojektportfolio in Liberia in die nächste Phase überführen kann.

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