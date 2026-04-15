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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Givaudan von Neutral auf Overweight
    • Kursziel unverändert bei 3600 Schweizer Franken
    • Prognose leicht angehoben Schätzungen gekürzt
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken
    Foto: Givaudan

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan bei einem unveränderten Kursziel von 3600 Franken von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Aktie dürfte gemeinsam mit dem Wachstum des Aromenherstellers einen Boden gefunden haben, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Sie hob ihre operative Wachstumsprognose für das Gesamtjahr etwas an, kappte allerdings ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 ein wenig./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

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    ISIN:CH0010645932WKN:938427

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 3.169 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +6,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 28,67 Mrd..

    Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.237,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Givaudan Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.915,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -6,06 %/+16,02 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 3600 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3600,00CHF, was eine Steigerung von +26,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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