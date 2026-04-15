ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken
- JPMorgan hebt Givaudan von Neutral auf Overweight
- Kursziel unverändert bei 3600 Schweizer Franken
- Prognose leicht angehoben Schätzungen gekürzt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan bei einem unveränderten Kursziel von 3600 Franken von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Aktie dürfte gemeinsam mit dem Wachstum des Aromenherstellers einen Boden gefunden haben, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Sie hob ihre operative Wachstumsprognose für das Gesamtjahr etwas an, kappte allerdings ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 ein wenig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 3.169 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +6,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 28,67 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.237,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Givaudan Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.915,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -6,06 %/+16,02 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 3600 Euro