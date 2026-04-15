JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 3.169 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +6,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 28,67 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.237,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Givaudan Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.915,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -6,06 %/+16,02 % bedeutet.