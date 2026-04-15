JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" belassen. Die Kosteninflation dürfte im zweiten Halbjahr bei Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern wieder zum Thema werden, schrieb David Hayes am Dienstagabend nach der Auswertung aktueller Daten. Für besonders betroffen hält er Henkel und Unilever - auch mit Blick voraus auf 2027./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:12 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 65,55EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 68,90 € , was eine Steigerung von +5,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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