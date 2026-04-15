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    Wacker Chemie

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    Läuft weiter stark

    In der vergangenen Woche konnte die Aktie nach dem Überwinden eines mittelfristigen Abwärtstrends ein neues Mehrjahreshoch erreichen. Fachleute sehen dafür mehrere Gründe: Der Wettbewerbsdruck lässt nach, das Überangebot sinkt und die Preise ziehen an. Gleichzeitig bleibt aber ein gewisses Risiko bestehen, da eine mögliche schwächere Nachfrage – abhängig von der Dauer des Iran-Kriegs – die Entwicklung bremsen könnte.

    Trotz dieser Unsicherheiten blieb die Nachfrage nach der Aktie stark. Der Kurs stieg in der letzten Woche auf 92,10 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit September 2024. Noch wichtiger ist jedoch, dass ein langfristiger Abwärtstrend, der seit Mai 2022 bestand, durch den Sprung über 93,90 Euro durchbrochen wurde. Daraus ergibt sich weiteres Potenzial: Zunächst könnten 94,40 Euro erreicht werden, später auch 103,20 Euro. Damit erscheint die Aktie aktuell für den Aufbau von Kaufpositionen interessant.

    Allerdings sollte man auch mögliche Rücksetzer im Blick behalten. Nach einem Anstieg über 100 Euro könnte es zu einer mehrwöchigen Konsolidierung kommen. Nach unten bietet die Marke von 83,90 Euro Unterstützung und sollte möglichst nicht deutlich unterschritten werden. Falls es doch dazu kommt, könnte dies ein Warnsignal sein und einen Rückgang in Richtung 74,90 Euro nach sich ziehen, was die positive Entwicklung der letzten Wochen wieder infrage stellen würde.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Market-Buy-Order : 89,05 Euro

    Kursziele : 94,40/103,20 Euro

    Renditechance via DU98EN : 130 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Wacker Chemie AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 93,35 // 97,00 // 103,20 // 109,00 Euro
    Unterstützungen: 83,90 // 80,00 // 74,90 // 70,35 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU98EN Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,84 - 0,98 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 80,5402 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG
    KO-Schwelle: 80,5402 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,05 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 103,20 Euro
    Hebel: 9,08 Kurschance: + 130 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DQ5TRA Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,87 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 98,1351 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG
    KO-Schwelle: 98,1351 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,05 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,85 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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