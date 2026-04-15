Läuft weiter stark

Trotz dieser Unsicherheiten blieb die Nachfrage nach der Aktie stark. Der Kurs stieg in der letzten Woche auf 92,10 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit September 2024. Noch wichtiger ist jedoch, dass ein langfristiger Abwärtstrend, der seit Mai 2022 bestand, durch den Sprung über 93,90 Euro durchbrochen wurde. Daraus ergibt sich weiteres Potenzial: Zunächst könnten 94,40 Euro erreicht werden, später auch 103,20 Euro. Damit erscheint die Aktie aktuell für den Aufbau von Kaufpositionen interessant.

In der vergangenen Woche konnte die Aktie nach dem Überwinden eines mittelfristigen Abwärtstrends ein neues Mehrjahreshoch erreichen. Fachleute sehen dafür mehrere Gründe: Der Wettbewerbsdruck lässt nach, das Überangebot sinkt und die Preise ziehen an. Gleichzeitig bleibt aber ein gewisses Risiko bestehen, da eine mögliche schwächere Nachfrage – abhängig von der Dauer des Iran-Kriegs – die Entwicklung bremsen könnte.

Allerdings sollte man auch mögliche Rücksetzer im Blick behalten. Nach einem Anstieg über 100 Euro könnte es zu einer mehrwöchigen Konsolidierung kommen. Nach unten bietet die Marke von 83,90 Euro Unterstützung und sollte möglichst nicht deutlich unterschritten werden. Falls es doch dazu kommt, könnte dies ein Warnsignal sein und einen Rückgang in Richtung 74,90 Euro nach sich ziehen, was die positive Entwicklung der letzten Wochen wieder infrage stellen würde.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 89,05 Euro

Kursziele : 94,40/103,20 Euro

Renditechance via DU98EN : 130 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Wacker Chemie AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98EN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,84 - 0,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 80,5402 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 80,5402 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 103,20 Euro Hebel: 9,08 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ5TRA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,87 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 98,1351 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 98,1351 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,85 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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