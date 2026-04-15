Abwärtstrend im Fokus

Sollte es gelingen, diesen übergeordneten Abwärtstrend klar zu durchbrechen, könnte dies den Startschuss für eine größere Aufwärtsbewegung geben. In diesem Fall wären mittelfristig Kurse um 52,00 Euro möglich, was vor allem für längerfristig orientierte Anleger interessant sein könnte. Aber auch auf kürzere Sicht ergeben sich Chancen, beispielsweise durch entsprechende Anlageprodukte.

Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Aktie nach unten hin bei etwa 29,00 Euro gut abgesichert ist – diese Marke hat sich als wichtige Unterstützung erwiesen. Nach oben hingegen wird der Kurs seit seinem Hoch bei 38,40 Euro durch eine fallende Trendlinie begrenzt. Genau an diese Grenze nähert sich die Aktie aktuell an, sie liegt derzeit bei rund 36,25 Euro.

Auf der anderen Seite bleibt ein gewisses Risiko bestehen: Erst wenn der Kurs deutlich unter 33,50 Euro fällt, würde sich das Bild eintrüben. Dann könnte es zu einer längeren Schwächephase kommen, mit möglichen Rücksetzern in Richtung 31,40 Euro oder sogar noch einmal bis auf 29,00 Euro. Aktuell spricht die positive Entwicklung jedoch eher gegen ein solches Szenario.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 35,24 Euro

Kursziele : 36,25/38,40 Euro

Renditechance via DU96DK : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96DK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,87 - 2,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32,4125 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 32,4125 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 38,40 Euro Hebel: 11,80 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9NNN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,17 - 3,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,2892 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 38,2892 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,67 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.