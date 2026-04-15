JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen an den Baustoffkonzern seien zuletzt etwas weiter gesunken, schrieb Glynis Johnson am Dienstagabend nach einer Branchenauswertung. Seit Jahresbeginn sei der Konsens für das operative Ergebnis 2026 um 2,6 Prozent zurückgekommen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 191,4EUR auf Tradegate (15. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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