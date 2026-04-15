Die größten Aufsteiger der Woche vom 08.04.-15.04.2026 in der wO Community
Foto: Tadamichi - 600627097
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Monatsperformance: +52,36 %
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Platz 1
Lang & Schwarz
Monatsperformance: +16,60 %
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Platz 2
BioNTech
Monatsperformance: +3,31 %
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Platz 3
POET Technologies
Monatsperformance: -4,55 %
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Platz 4
Xiaomi
Monatsperformance: -13,96 %
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Platz 5
Intel
Monatsperformance: +33,00 %
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Platz 6
mutares
Monatsperformance: -7,11 %
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Platz 7
TUI
Monatsperformance: +9,70 %
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Platz 8
General European Strategic Investments
Monatsperformance: +116,67 %
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Platz 9
Ballard Power Systems
Monatsperformance: +17,21 %
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Platz 10
Novo Nordisk
Monatsperformance: +0,18 %
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Platz 11
ServiceNow
Monatsperformance: -25,88 %
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Platz 12
Critical Infrastructure Technologies
Monatsperformance: -19,97 %
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Platz 13
Bijou Brigitte
Monatsperformance: +13,07 %
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Platz 14
Kuros Biosciences
Monatsperformance: +1,26 %
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Platz 15
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