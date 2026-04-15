Almonty Industries, Sunrise Energy Metals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|🥈
|D-Wave Quantum
|🥉
|Singulus Technologies
|Heidelberger Druckmaschinen
|Critical Infrastructure Technologies
|Lynas Rare Earths
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|95
|🥈
|Silber
|54
|🥉
|Heidelberger Druckmaschinen
|37
|mutares
|25
|Gold
|25
|Borussia Dortmund
|25
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Sunrise Energy Metals
|+10,65 %
|🥈
|Evolution Mining
|+7,71 %
|🥉
|BTQ Technologies
|+7,09 %
|🟥
|Samco
|-8,07 %
|🟥
|Ibiden
|-8,26 %
|🟥
|Mitsui Mining and Smelting Company
|-10,16 %
DroneShield
Wochenperformance: +12,12 %
Wochenperformance: +12,12 %
Platz 1
D-Wave Quantum
Wochenperformance: +17,47 %
Wochenperformance: +17,47 %
Platz 2
Singulus Technologies
Wochenperformance: +58,84 %
Wochenperformance: +58,84 %
Platz 3
Heidelberger Druckmaschinen
Wochenperformance: +42,68 %
Wochenperformance: +42,68 %
Platz 4
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: +5,79 %
Wochenperformance: +5,79 %
Platz 5
Lynas Rare Earths
Wochenperformance: -2,15 %
Wochenperformance: -2,15 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +25,95 %
Wochenperformance: +25,95 %
Platz 7
Silber
Wochenperformance: +4,17 %
Wochenperformance: +4,17 %
Platz 8
Heidelberger Druckmaschinen
Wochenperformance: +42,68 %
Wochenperformance: +42,68 %
Platz 9
mutares
Wochenperformance: -6,60 %
Wochenperformance: -6,60 %
Platz 10
Gold
Wochenperformance: +2,72 %
Wochenperformance: +2,72 %
Platz 11
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +3,35 %
Wochenperformance: +3,35 %
Platz 12
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: +39,55 %
Wochenperformance: +39,55 %
Platz 13
Evolution Mining
Wochenperformance: +2,40 %
Wochenperformance: +2,40 %
Platz 14
BTQ Technologies
Wochenperformance: +19,30 %
Wochenperformance: +19,30 %
Platz 15
Samco
Wochenperformance: +2,91 %
Wochenperformance: +2,91 %
Platz 16
Ibiden
Wochenperformance: -4,67 %
Wochenperformance: -4,67 %
Platz 17
Mitsui Mining and Smelting Company
Wochenperformance: +2,18 %
Wochenperformance: +2,18 %
Platz 18
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